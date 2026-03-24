السعودية والإمارات والكويت تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

أعلنت السعودية والإمارات والكويت، الاثنين، تصدي دفاعاتها الجوية لموجة صواريخ ومسيّرات إيرانية، بالتزامن مع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران يومها الرابع والعشرين.

وبينما تبرر طهران هجماتها المستمرة منذ أواخر فبراير/شباط باستهداف "مصالح أمريكية" ردا على مقتل المرشد الراحل علي خامنئي ومئات آخرين، تؤكد العواصم الخليجية أن الضربات أوقعت ضحايا وألحقت أضرارا بمنشآت مدنية كالمطارات والموانئ، وسط إدانات واسعة ومطالبات بوقفها فورا.

وفيما يلي تفاصيل الهجمات والتصدي لها في الدول الخليجية:

السعودية: اعتراض باليستي

أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيانات منفصلة عن نجاح منظوماتها الدفاعية في اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة في أجواء المنطقة الشرقية.

وعلى صعيد الهجمات الصاروخية، أكدت الوزارة اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه العاصمة الرياض وتدميره، في حين سقط صاروخ آخر في منطقة "غير مأهولة" دون تسجيل أضرار.

الإمارات: التعامل مع 7 صواريخ باليستية

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية عن تعامل دفاعاتها الجوية، الاثنين، مع هجوم واسع شمل 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران. وفي بيان منفصل لحكومة أبوظبي، سجلت إصابة طفيفة لمقيم من الجنسية الهندية إثر سقوط شظايا في منطقة "الشوامخ" عقب اعتراض أحد الصواريخ الباليستية.

وقدمت وزارة الدفاع الإماراتية إحصائية شاملة لحجم الهجمات منذ بدء التصعيد، مشيرة إلى أن دفاعاتها تعاملت مع 352 صاروخا باليستيا، و15 صاروخا جوالا (كروز)، و1789 طائرة مسيرة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات المستمرة أسفرت حتى الآن عن مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة أثناء تأديتهما لواجبهما، ومقتل 6 مدنيين من جنسيات مختلفة (باكستانية، نيبالية، بنغلاديشية، وفلسطينية). كما سجلت إصابة 161 شخصا بجروح تراوحت بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

الكويت: التصدي لأهداف "معادية"

وفي الكويت، أعلن الجيش في بيان عن تصدي دفاعاته لصاروخ باليستي وطائرات مسيرة، "ولم ينتج عن ذلك أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

البحرين

بدورها، أعلنت "قوة دفاع البحرين" الاثنين تصدي منظوماتها الدفاعية لـ147 صاروخا و282 طائرة مسيرة منذ بدء موجات الاعتداءات الإيرانية المتتابعة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.