السعودية تعترض 30 مسيرة وانقطاع جزئي للكهرباء بالكويت وحريق في البحرين

واصلت إيران في اليوم الـ25 من الحرب هجماتها باتجاه دول الخليج، حيث أعلنت السلطات في السعودية والبحرين والكويت اعتراض صواريخ ومسيرات في حين أصابت بعضها منشآت مدنية، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية تمكُّن الدفاع المدني من إخماد حريق اندلع في منشأة تابعة لإحدى الشركات جراء العدوان الإيراني، مشيرة إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها في الموقع.

ومنذ فجر اليوم الثلاثاء أطلقت السلطات في البحرين صفارات الإنذار 3 مرات، داعية المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قالت إن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي من اعتراض وتدمير 147 صاروخا و282 طائرة مسيّرة إيرانية.

اعتراضات بالسعودية والكويت

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية اعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية منذ فجر اليوم، بالتزامن مع ذلك أفاد مراسل الجزيرة بالكويت بسماع دويّ انفجارات قوية في وسط وشمال البلاد نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

وأعلن الجيش الكويتي خلال الساعات العشر الماضية 3 مرات التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، لافتا إلى أن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات التي وصفها بالمعادية، ودعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأفادت وزارة الكهرباء بخروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا من عمليات الاعتراض.

وبينت أن ذلك تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، مؤكدة أن الفرق الفنية تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وإعادة التيار في أسرع وقت.

ويأتي استمرار الهجمات رغم دعوات خفض التصعيد، وحديث الرئيس ⁠الأمريكي دونالد ترمب عن إجراء بلاده محادثات جيدة وبنّاءة مع إيران والتي أمر على إثرها الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في ‌إيران 5 أيام.

وخلال الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع تشير التقديرات إلى إطلاق ما لا يقل عن 4597 صاروخا وطائرة مسيّرة باتجاه 7 دول عربية، معظمها خليجية.

وتقول طهران إن عملياتها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، في إطار ردها على العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها، غير أن هذه الهجمات طالت في عدة حالات منشآت مدنية حيوية، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.