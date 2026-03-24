الاقتصاد والهجرة أبرز ملفات زيارة رئيس السنغال الأولى لإسبانيا

وصل الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في زيارة دولة تستمر يومين، هي الأولى له منذ توليه السلطة. وتكتسب الزيارة أهمية دبلوماسية خاصة، إذ تشمل لقاءات مع الملك فيليبي السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في إطار مساع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرافق الرئيس وفد وزاري يضم وزير الاقتصاد عبد الرحمن سار، في حين كان وزير الخارجية الشيخ نيانغ قد مهَّد للزيارة عبر اتصالات دبلوماسية سابقة.

ومن المقرَّر أن يُعقد غدا الأربعاء منتدى اقتصادي تنظمه غرفة التجارة الإسبانية، يهدف إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار. وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 شركة إسبانية تنشط حاليا في السوق السنغالية، لكنَّ السلطات في داكار تسعى إلى توسيع هذا الحضور في إطار مبادرة "تحالف أفريقيا تتقدم" التي أطلقتها مدريد عام 2024 لدعم استثماراتها في القارة.

الهجرة على جدول الأعمال

الملف الآخر الذي يفرض نفسه خلال الزيارة هو الهجرة، إذ يناقش الطرفان برنامج "الهجرة الدائرية" الذي يتيح للعمال السنغاليين السفر مؤقتا إلى إسبانيا للعمل الموسمي، خصوصا في القطاع الزراعي. وقد استفاد نحو 500 عامل من هذا النظام عام 2025، في حين تطمح داكار إلى زيادة الحصص المخصَّصة لمواطنيها، بما يضمن إدارة مشتركة لتدفقات الهجرة.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الزيارة تأتي لتؤكد رغبة البلدين في بناء شراكة متوازنة تجمع بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، في وقت تسعى فيه مدريد إلى تعزيز حضورها في أفريقيا، ويطمح فاي إلى تنويع علاقات بلاده الخارجية وتوسيع فرص العمل والاستثمار.