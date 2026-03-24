الرئيس الألماني: الحرب على إيران خطأ كارثي ومخالفة للقانون الدولي

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الثلاثاء، إن الحرب على إيران تمثل انتهاكا للقانون الجنائي الدولي، في انتقاد صريح غير معتاد لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخارجية، والتي وصفها بأنها تمثل شرخا في علاقات برلين مع أكبر حليف لها بعد الحرب.

واتخذ شتاينماير موقفا أكثر انتقادا من المستشار فريدريش ميرتس، الذي تجنب الرد على أسئلة حول شرعية الحرب. ويتيح منصب شتاينماير الشرفي بشكل كبير التحدث بحرية أكبر من السياسيين.

وقال شتاينماير في كلمة ألقاها في وزارة الخارجية "سياستنا الخارجية لن تصبح أكثر إقناعا فقط بسبب امتناعنا عن وصف انتهاك للقانون الدولي، بأنه انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف أنه لا يوجد مجال للشك تقريبا في أن "التبرير القائم على ادعاء وجود هجوم وشيك على الولايات المتحدة، لا يصمد أمام التدقيق".

وخلص الرئيس الألماني في تصريحاته إلى وصف الحرب بأنها "خطأ سياسي كارثي".

واعتبر أن ولاية ترمب الثانية مثلت شرخا في العلاقات الخارجية الألمانية لا يقل عن ذلك الشرخ الذي أحدثه هجوم روسيا على أوكرانيا.

وقال شتاينماير "أعتقد أنه لن يكون هناك عودة للعلاقات مع روسيا إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 24 فبراير/شباط 2022، وأعتقد أيضا أنه لن يكون هناك عودة للعلاقات عبر الأطلسي إلى ما كانت عليه قبل 20 يناير/كانون الثاني 2025".

ويتواصل الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل، وعلى ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية مجاورة، في حين أصابت هذه الهجمات منشآت مدنية وأدت لسقوط قتلى وجرحى وأضرار واسعة.