اعتراض مسيرات بالسعودية والبحرين وانقطاع جزئي للكهرباء بالكويت

شهدت دول خليجية تصعيدا عسكريا منذ فجر اليوم الثلاثاء، مع تواصل الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، التي استهدفت كل من السعودية والكويت والبحرين، وسط عمليات اعتراض مكثفة من أنظمة الدفاع الجوي.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع السعودية عن نجاح القوات الجوية في اعتراض وتدمير عدة مسيّرات في المنطقة الشرقية، في حين أفاد مراسل الجزيرة بإسقاط الدفاعات أكثر من 30 مسيّرة خلال الساعات السبع الماضية في المنطقة ذاتها، وفقا لبيانات رسمية.

أما في الكويت، فتصاعدت وتيرة الهجمات بشكل لافت، حيث نقل مراسل الجزيرة سماع دويّ انفجارات قوية في وسط وشمال البلاد نتيجة تصدي الدفاعات الجوية لأهداف معادية.

وأعلن الجيش الكويتي -للمرة الثالثة على التوالي خلال 4 ساعات- أن أنظمته الدفاعية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

انقطاع جزئي للتيار الكهربائي

ولم تقتصر تداعيات الهجمات في الكويت على الجانب العسكري، بل امتدت إلى البنية التحتية، إذ أعلنت وزارة الكهرباء خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة نتيجة أضرار ناجمة عن سقوط شظايا من عمليات الاعتراض.

وأدى ذلك إلى انقطاع جزئي للتيار الكهربائي في عدد من المناطق، في حين أكدت الوزارة أن الفرق الفنية تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وإعادة التيار في أسرع وقت، مع استمرار فرق الطوارئ في العمل على مدار الساعة لضمان استقرار الشبكة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن إطلاق صفارات الإنذار مرتين خلال 4 ساعات، داعية المواطنين والمقيمين التوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، في ظل التهديدات الجوية المتكررة.

وأعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الحرب في فبراير/شباط الماضي من اعتراض وتدمير 147 صاروخا و282 طائرة مسيّرة إيرانية.

ويأتي هذا التصعيد ضمن موجة هجمات إيرانية مستمرة على المنطقة منذ نحو 25 يوما، حيث تشير التقديرات إلى إطلاق ما لا يقل عن 4597 صاروخا وطائرة مسيّرة باتجاه 7 دول عربية، معظمها خليجية.

وتقول طهران إن عملياتها تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، في إطار ردها على العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضدها، غير أن هذه الهجمات طالت في عدة حالات منشآت مدنية حيوية، بما في ذلك مطارات ومحطات كهرباء وموانئ، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.