الجيش السوري: استهداف قاعدة بالحسكة بـ5 صواريخ من العراق

أعلن الجيش السوري، مساء الاثنين، تعرض إحدى قواعده العسكرية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد لهجوم بـ5 صواريخ، مؤكداً أن مصدر القصف هو الأراضي العراقية.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن هيئة العمليات في الجيش أن الاستهداف طال قاعدة تقع قرب بلدة اليعربية بريف الحسكة، مؤكدة بقاء الجيش في حالة تأهب كاملة للتصدي لأي هجوم.

وأوضح الجيش أن الصواريخ انطلقت من محيط قرية "تل الهوى" الواقعة بعمق 20 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، مشيرا إلى إجراء تنسيق مع الجانب العراقي، الذي أكد بدء عملية تمشيط للمنطقة بحثاً عن الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، كما لم يصدر تعقيب رسمي من العاصمة العراقية بغداد حول الحادثة.

ويأتي هذا التطور الميداني في ظل مواجهة عسكرية واسعة تشنها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران منذ 28 فبراير/شباط الماضي، وهي المواجهة التي أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون.

وفي المقابل، تواصل طهران الرد بإطلاق صواريخ ومسيرات تستهدف إسرائيل، وما تصفه بمواقع ومصالح أمريكية في دول عربية.