البيت الأبيض : ترمب "يستكشف" الدبلوماسية ويواصل الحرب

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ردا على سؤال للجزيرة إن الرئيس دونالد ترمب وفريقه "يستكشفون" إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، مضيفة أن المحادثات "حساسة ولن نتفاوض عبر وسائل الإعلام".

لكنها قالت أيضا إن عملية الغضب الملحمي مستمرة لتحقيق الأهداف التي حددها الرئيس".

وأعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أن ترمب يواصل العمليات العسكرية ضد إيران، حتى مع دراسته لخيارات دبلوماسية "جديدة"، وذلك بعد إعلانه عن محادثات مع طهران، وظهور باكستان كوسيط محتمل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان لها "بينما يستكشف الرئيس ترمب ومفاوضوه هذا الاحتمال الدبلوماسي الجديد، تستمر عملية "الغضب الملحمي" دون هوادة لتحقيق الأهداف العسكرية التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الحرب (البنتاغون)".

وأعلن ترمب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ⁠أجرت محادثات جيدة وبنّاءة مع إيران، وأنه أمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في ‌إيران 5 أيام، لكن الخارجية الإيرانية نفت وجود أي محادثات بين طهران وواشنطن.

وجاءت خطوة ترمب المفاجئة قبل ساعات من انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة هدد فيها باستهداف محطات الطاقة الإيرانية، بدءا من أكبرها، إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز كليا أمام حركة السفن كافة قبل انتهاء المهلة.