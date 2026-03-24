إسرائيل تقصف ضاحية بيروت الجنوبية وتعلن أسر مقاتلين من حزب الله بالجنوب

جدّد حزب الله اللبناني قصفه لمواقع عسكرية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي، في حين شنت إسرائيل ما لا يقل عن 7 غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، كما استهدفت البنى التحتية في جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله، فجر اليوم الثلاثاء، في بيان، قصف تجمع لجنود إسرائيليين متمركزين في منطقة بوابة فاطمة في بلدة كفر كلا جنوبي لبنان.

وقال إن مقاتليه استهدفوا أيضا مرابض مدفعية لجيش الاحتلال في مستوطنة سعسع بسرب من المسيرات الانقضاضية، إضافة إلى استهدف رادار عسكري جنوب مستوطنة معالوت.

كما هاجم مقاتلو حزب الله بالمسيرات الانقضاضية ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا، وسمع كذلك دويّ صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجليل الغربي شمال إسرائيل.

وأعلن حزب الله، أمس الاثنين، تنفيذ 54 هجوما بصواريخ ومسيّرات ضد تجمعات للجيش الإسرائيلي وآلياته في بلدات جنوبي لبنان ومستوطنات ومواقع عسكرية شمالي إسرائيل.

وأوضح أنه استهدف 6 ثكنات وقاعدتين عسكريتين ونفذ 23 تصديا لعمليات تقدم برية وهاجم 15 موقعا حدوديا.

وقال إن مقاتليه استهدفوا بصواريخ تجمعات للجيش الإسرائيلي ومرابض مدفعية في بلدات جنوبي لبنان منها الناقورة ومحيط مبنى البلدية وهضبة العجل وقع المرج في بلدة مركبا، ومحيط بلدة الطيبة وغيرها. كما أعلن قصفه مستوطنات منها كريات شمونة والمنارة ومعالوت.

قصف مكثف

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 7 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت الليلة الماضية.

كما استهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء بلدة البرغلية في قضاء صور جنوبي لبنان.

واستهدفت غارة أخرى شقة سكنية في منطقة بشامون في محافظة جبل لبنان.

وجدّد الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، إنذاره سكان أحياء واسعة في الضاحية الجنوبية بإخلائها.

وواصلت إسرائيل استهداف البنى التحتية في الجنوب اللبناني، لا سيما بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه أمر الجيش بتدمير جميع الجسور على نهر الليطاني، التي تربط الجنوب بطريق العاصمة بيروت أو بمنطقة البقاع شرقي البلاد.

اعتقال مقاتلين

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل مقاتلين من حزب الله في جنوب لبنان، وقال في بيان إن هؤلاء المقاتلين أقاموا مربضا لإطلاق صاروخ مضاد للدروع وخططوا لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه بلدات الشمال.

وزعم أنه بعد وقت قصير من رصدهم قامت قواته بالقبض عليهم "بعد استسلامهم وبحوزتهم أسلحة ووسائل قتالية كثيرة".

وقد اتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، وأدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح أكثر من مليون آخرين منذ ذلك الحين.