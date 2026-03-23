18 قتيلا و4713 مصابا في إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران

TEL AVIV, ISRAEL - OCTOBER 15: Mourners grieve during the funeral of Peruvian-Israeli civilian Dr. Daniel Levi Ludmir at Yehud Monosun cemetery, on October 15, 2023 near Tel Aiv, Israel. Doctor Ludmir was reportedly killed while treating the wounded, following the attack by Hamas on October 7, 2023. More than a dozen Latin Americans were killed during Hamas’s assault, with Brazilian and Argentinian citizens taken captive in the Gaza Strip. Israel has sealed off Gaza and launched sustained retaliatory air strikes, which have killed at least 1,400 people with more than 400,000 displaced, after a large-scale attack by Hamas. On October 7, the Palestinian militant group Hamas launched a surprise attack on Israel from Gaza by land, sea, and air, killing over 1,300 people and wounding around 2,800. Israeli soldiers and civilians have also been taken hostage by Hamas and moved into Gaza. The attack prompted a declaration of war by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and the announcement of an emergency wartime government. (Photo by Leon Neal/Getty Images)
18 إسرائيليا قتلوا منذ بدء الحرب على إيران وسط تعتيم إعلامي ورقابة مشددة على الخسائر (غيتي)
Published On 23/3/2026

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين منذ بدء الحرب على إيران إلى 4713 مصابا، بينهم 153 حالة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أنه منذ انطلاق عملية "زئير الأسد" وحتى الساعة السابعة صباحا اليوم، أُجلي آلاف المصابين إلى المستشفيات، في حين لا يزال 123 شخصا يتلقون العلاج، من بينهم 15 حالة وصفت بالخطيرة، و27 متوسطة، و79 طفيفة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات المسجلة خلال يوم واحد شملت حالتين خطيرتين، وحالتين متوسطتين، و140 حالة طفيفة، إلى جانب 8 حالات هلع.

وفي السياق ذاته، تشير معطيات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى مقتل 18 إسرائيليا منذ بداية الحرب، وسط تعتيم إعلامي مشدد تفرضه السلطات الإسرائيلية على نتائج الهجمات، مع رقابة صارمة على نشر المعلومات المتعلقة بالخسائر والمواقع المستهدفة.

ARAD, ISRAEL - MARCH 22: Emergency workers gather in the early hours of March 22, 2026 at the site of an Iranian missile strike hours earlier in Arad, Israel. Dozens were wounded in the strike, which Israel's air-defence system failed to intercept. Israel is now fighting a war on two fronts - with Hezbollah in Lebanon and against Iran - after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. (Photo by Erik Marmor/Getty Images)
صاروخ إيراني سقط في عراد بإسرائيل يسفر عن إصابة العشرات (غيتي)

مقتل إسرائيلي بقذيفة إسرائيلية

وفي سياق متصل، أقرّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بمقتل إسرائيلي قرب الحدود مع لبنان جراء نيران صديقة، نافيا أن يكون الحادث ناتجا عن هجوم صاروخي من حزب الله.

وقال قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إن تحقيقا فُتح في ملابسات مقتل الإسرائيلي عوفر موسكوفيتش، واصفا الحادث بأنه "صعب".

وأضاف الجيش في بيان أن المؤشرات الأولية تفيد بأن موسكوفيتش قُتل بقذيفة مدفعية أُطلقت لدعم القوات الإسرائيلية العاملة في جنوب لبنان.

وأوضح البيان أن الحادث وقع أمس الأحد في محيط بلدة مسغاف عام، مؤكدا استمرار التحقيق لتحديد ظروف الواقعة والمسؤوليات المترتبة عليها.

A view of a damaged house following an impact reportedly caused either by a missile or by interceptor fragments in Tel Aviv on March 22, 2026.
تضرر أحد المنازل في تل أبيب إثر قصف صاروخي إيراني (الفرنسية)

خسائر أمريكية

على صعيد آخر، أعلن البنتاغون مقتل 13 جنديا أمريكيا -منذ بدء العمليات- بينهم 7 قتلوا في هجمات صاروخية إيرانية استهدفت قواعد عسكرية، و6 آخرون لقوا مصرعهم جراء تحطم طائرة عسكرية في العراق.

كما ارتفع عدد الجرحى في صفوف القوات الأمريكية إلى نحو 200 مصاب، بينهم 10 حالات خطيرة، بينما وصفت بقية الإصابات بالطفيفة، وقد توزعت هذه الإصابات على عدة مواقع في المنطقة تشمل البحرين والعراق والأردن والكويت والسعودية والإمارات وإسرائيل.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تواصل إسرائيل والولايات المتحدة هجماتهما على إيران، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى السابق علي خامنئي وعدد من المسؤولين الأمنيين، إضافة إلى دمار واسع.

من جانبها، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إضافة إلى هجمات تستهدف ما تصفها بمصالح وقواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في منشآت مختلفة.

المصدر: الجزيرة + الأناضول

