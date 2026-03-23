أسفر سقوط صاروخ إيراني على مدينة بتاح تكفا شرقي تل أبيب، فجر اليوم الاثنين، عن أضرار في ثمانية مواقع انتشرت فيها شظايا الصاروخ، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. في حين سُمع دوي انفجارت شرق طهران.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد عمليات إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه شمال إسرائيل، في حين أفادت مراسلة الجزيرة بدوي انفجارات عنيفة في الجليل إثر هجوم صاروخي من إيران.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بوقوع دمار كبير في بتاح تكفا بعد سقوط شظايا الصاروخ، مضيفة أنه تم تلقّي بلاغات بسقوط الشظايا بعد إطلاق إيران صاروخا عنقوديا باتجاه وسط إسرائيل.

وأشارت القناة 14 الإسرائيلية إلى بلاغات بسقوط شظايا صاروخية إيرانية في 8 مواقع بوسط إسرائيل، مضيفة أنه يجري تمشيط هذه المواقع، في حين أوضحت القناة 12 أن طواقم الإسعاف توجهت إلى مواقع عدة شهدت سقوط شظايا صواريخ في وسط إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير استهدف وسط إسرائيل وجنوبها، وسط محاولات اعتراض صاروخ في النقب. وكشفت صحيفة يسرائيل هيوم عن سقوط صاروخ إيراني في منطقة مفتوحة بشمال إسرائيل.

كما أفادت القناة 12 بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل دون تسجيل إصابات، وتحدثت يديعوت أحرونوت عن توثيق من بلدة نير عام في غلاف غزة يُظهر سقوط صاروخ نتيجة الرشقة الأخيرة من إيران مما أدى إلى اندلاع حريق.

الموجة الصاروخية الـ75

وفي طهران، سُمع دوي انفجارات في شرق العاصمة الإيرانية فجر اليوم الاثنين، وأشار مراسل الجزيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية.

وأعلنت وكالة مهر عن مقتل شخص وإصابة آخر في قصف أمريكي إسرائيلي على برج الإرسال الإذاعي لمركز بندر عباس جنوبي إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة الصاروخية الـ75 على أهداف إسرائيلية وأمريكية، وأضاف أنه استهدف أماكن التمركز العسكرية الجديدة للجيش الإسرائيلي، كما هو الحال في مدينة عراد.

وقال الحرس الثوري إن الجنود الإسرائيليين والأمريكيين تحت مراقبة كاملة من قِبل وحدات الاستخبارات العملياتية للحرس الثوري.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن قبل ذلك انطلاق دفعة صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل.