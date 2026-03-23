مستوطنون يقتحمون مدرسة بنابلس ويرفعون العلم الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، فجر الاثنين، مدرسة ثانوية فلسطينية للبنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وأزالوا العلم الفلسطيني عنها ورفعوا مكانه علم إسرائيل، قبل أن يخطّوا شعارات عنصرية على جدران المدرسة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن المستوطنين اقتحموا مدرسة حوارة الثانوية للبنين الواقعة على الشارع الرئيس للبلدة، وأنزلوا العلم الفلسطيني من سارية المدرسة، ورفعوا العلم الإسرائيلي، وكتبوا عبارات باللغة العبرية من بينها "الموت للعرب".

وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الحادث، واعتبرته "انتهاكا صارخا لحرمة المؤسسات التعليمية واعتداء على البيئة التربوية الآمنة".

وأكدت الوزارة أن الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تستهدف المدارس والطلبة والكوادر التربوية، بما يهدد استقرار العملية التعليمية وحق الطلبة في التعلم الآمن، وفق تصريحها.

وشددت الوزارة على ضرورة حماية المؤسسات التعليمية ومنع تكرار مثل هذه الهجمات، بما يضمن كرامة الطلبة والمعلمين واستمرارية التعليم.

وكانت بعثات دبلوماسية غربية في القدس ورام الله أدانت، السبت الماضي، تصاعد "إرهاب المستوطنين" والانتهاكات الممارسة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وحمّلت إسرائيلَ المسؤولية القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، معربة عن ذعرها بشكل خاص إزاء عمليات قتل الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية، بما فيها المدارس والمنازل والأراضي الزراعية، غالبا تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مصادر فلسطينية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، بينهم نحو 250 ألفا في شرقي القدس.

ووفق معطيات فلسطينية رسمية، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عن مقتل أكثر من 1100 فلسطيني وإصابة الآلاف واعتقال عشرات الآلاف.