مسؤول إيراني للجزيرة: تبادلنا رسائل مع واشنطن عبر مصر وتركيا

كشف مسؤول إيراني رفيع المستوى، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، عن كواليس الاتصالات غير المباشرة الجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن طهران وضعت شروطا أساسية لوقف التصعيد، في حين لا تزال واشنطن ترفض الاستجابة لطلبات جوهرية تتعلّق بالتعويضات والاعتراف بـ"العدوان".

وأفاد المسؤول الإيراني للجزيرة بأنه "جرى تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن عبر مصر وتركيا، انطلاقا من حسن نية لخفض التوتر".

وفيما بدا ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن مهل التفاوض، شدد المسؤول في تصريحاته للجزيرة على أن "الرئيس الأمريكي لا يملك صلاحية تحديد شروط أو مواعيد نهائية للمفاوضات".

وعن طبيعة الخلاف في المباحثات الجارية، أوضح المسؤول الرفيع أن واشنطن "ترفض حتى الآن قبول شرطين أساسيين وهما دفع التعويضات والاعتراف بالعدوان علينا"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التعويضات أو آليات تنفيذها.

وعلى الصعيد الميداني، أكد المسؤول للجزيرة أن "مسألة إغلاق مضيق هرمز وزرع الألغام لا تزال مطروحة تحسبا لأي عمل أمريكي متهور"، في تذكير بخيارات تصعيدية تلوّح بها طهران في حال تعرضها لهجمات جديدة.

وكان الرئيس ⁠الأمريكي قال، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة ⁠أجرت محادثات جيدة وبنّاءة مع إيران، وإنه ⁠سيأمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في ‌إيران 5 أيام، لكنّ الخارجية الإيرانية نفت وجود أي محادثات بين طهران وواشنطن.

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية الأمريكية المشتركة على إيران والتي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي، ورد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل، وعلى ما قالت إنها "قواعد ومصالح أمريكية" في دول عربية مجاورة.