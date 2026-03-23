قتيل بغارات جنوب لبنان وإسرائيل تدمر جسرا في الليطاني

قتل شخص وأصيب آخر، الإثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة الشهابية بقضاء صور جنوبي لبنان، كما دمرت المقاتلات الإسرائيلية أحد جسور نهر الليطاني.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الاسرائيلية شنت غارة عنيفة استهدفت مبنى في بلدة الشهابية.

وفي السياق، شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على سهل بلدة سرعين التحتا في قضاء بعلبك (شرق)، وبلدات الريحان وسحمر وزلايا ومحيط بريقع بجنوب لبنان.

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن مقاتلات إسرائيلية دمرت جسر القعقعية على نهر الليطاني جنوبي لبنان فجر اليوم.

وجسر القعقعية هو أحد 5 جسور رئيسية تربط ضفتي الليطاني، دمرت الطائرات الإسرائيلية 3 منها.

ويعني استهداف هذه الجسور قطع خطوط الربط بين الجنوب وبقية البلاد، وعزل المناطق الواقعة جنوبي الليطاني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، الأحد، أنه أصدر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بـ"تدمير فوري لجميع الجسور على نهر الليطاني جنوب لبنان، وتسريع هدم المنازل في المنطقة الحدودية.

يأتي ذلك، وسط توسيع إسرائيلي لعدوانه على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير/ شباط الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس/آذار، هاجم حزب الله موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان، حتى مساء السبت، عن 1024 قتيلا بينهم 118 طفلا و79 امرأة، أما عدد الجرحى فبلغ 2740 شخصا بينهم 370 طفلا و419 امرأة، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.