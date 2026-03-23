قتيل بغارات جنوب لبنان وإسرائيل تدمر جسرا ثالثا في الليطاني

قتل شخص وأصيب آخر، الاثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة الشهابية بقضاء صور جنوبي لبنان، كما دمرت المقاتلات الإسرائيلية أحد جسور نهر الليطاني.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة عنيفة استهدفت مبنى في بلدة الشهابية.

وفي السياق، شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على سهل بلدة سرعين التحتا في قضاء بعلبك (شرق)، وبلدات الريحان وسحمر وزلايا ومحيط بريقع بجنوب لبنان.

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن مقاتلات إسرائيلية دمرت جسر القعقعية على نهر الليطاني جنوبي لبنان فجر اليوم.

وجسر القعقعية هو أحد 5 جسور رئيسية تربط ضفتي الليطاني، دمرت الطائرات الإسرائيلية 3 منها.

ويعني استهداف هذه الجسور قطع خطوط الربط بين الجنوب وبقية البلاد، وعزل المناطق الواقعة جنوبي الليطاني.

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "نهر الليطاني يجب أن يكون هو الحدود بيننا وبين لبنان. ومثلما نسيطر على 55% من غزة علينا أن نفعل ذلك في لبنان".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، الأحد، أنه أصدر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بـ"تدمير فوري لجميع الجسور على نهر الليطاني جنوب لبنان، وتسريع هدم المنازل في المنطقة الحدودية.

إصابة جنود إسرائيليين

ومساء الأحد، أصيب 5 جنود إسرائيليين خلال حادثتين منفصلتين في جنوب لبنان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن 4 جنود إسرائيليين أصيبوا بإصابات طفيفة نتيجة حادث أمني خلال عملية عسكرية جنوب لبنان، فضلا عن إصابة جندي آخر بإصابات طفيفة نتيجة سقوط طائرة مسيرة قرب موقع عسكري جنوب لبنان.

وأضافت أن 2 آخرين أصيبا بإصابات طفيفة خلال حادث عمل شمال إسرائيل، دون تفاصيل أكثر.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي قي لبنان منذ إعلان حزب الله -في الثاني من مارس/آذار الجاري- بدء استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على ما وصفها باعتداءات إسرائيلية متواصلة، وكذلك اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، لتُوسع إسرائيل -في اليوم ذاته- غاراتها لتشمل الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد، قبل الشروع -في الثالث من مارس/آذار- في توغل بري محدود جنوبي لبنان.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان، حتى مساء السبت، عن 1024 قتيلا بينهم 118 طفلا و79 امرأة، أما عدد الجرحى فبلغ 2740 شخصا بينهم 370 طفلا و419 امرأة، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.