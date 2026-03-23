لندن تستدعي السفير الإيراني بسبب "أعمال طهران المتهورة"

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، سفير إيران لدى لندن سيد علي موسوي، وذلك في أعقاب توجيه اتهامات لشخصين للاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز الاستخبارات الإيراني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن هذا الاستدعاء "يأتي عقب توجيه اتهامات مؤخرا إلى شخصين، أحدهما مواطن إيراني والآخر يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، بموجب قانون الأمن القومي، للاشتباه في تقديمهما مساعدة لجهاز استخبارات أجنبي".

وأكد أن الحكومة البريطانية "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الشعب البريطاني، بما فيها فضح أعمال إيران المتهورة والمزعزعة للاستقرار في الداخل والخارج".

والعام الماضي، وُجهت تهمة التورط في اتصالات من المحتمل أن تساعد جهاز استخبارات أجنبيا، إلى نعمت الله شاهسافاني (40 عاما) وهو مواطن إيراني بريطاني، وعلي رضا فراساتي (22 عاما) وهو مواطن إيراني.

وقالت المدعية العامة لويز أتريل للمحكمة الأسبوع الماضي، إن الرجلين "يشتبه في مساعدتهما جهاز الاستخبارات الإيراني عبر إجراء مراقبة عدائية لمواقع وأفراد مرتبطين بالمجتمع الإسرائيلي واليهودي".

محاولة التسلل لقاعدة نووية

وفي حادثة منفصلة، ألقت الشرطة البريطانية القبض، الخميس الماضي، على رجل إيراني، وامرأة رومانية. وقالت الشرطة، السبت، إنه وُجّهت للمتهمَين تهمة محاولة التسلل إلى قاعدة "فاسلاين" في أسكتلندا التي تضم نظام الردع النووي "ترايدنت" التابع للمملكة المتحدة.

يأتي ذلك في ظل مخاوف بريطانية من أن تكون البلاد مستهدفة لدورها في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، خاصة بعد سماح لندن للقوات الأمريكية باستخدام قواعد لها لتنفيذ بعض العمليات ضد إيران، التي تقول الحكومة البريطانية إنها عمليات "دفاعية بحتة".

وسمحت ‌بريطانيا في 20 مارس/آذار الجاري للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لشن غارات على "مواقع الصواريخ الإيرانية التي تستهدف السفن ⁠في ⁠مضيق هرمز".

إعلان

وأوضح مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة، في بيان له، أن وزراء بريطانيين أكدوا، خلال اجتماعهم لمناقشة الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية وإغلاق طهران مضيق ⁠هرمز، أن ‌الاتفاق ‌الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية ‌في الدفاع الجماعي عن المنطقة يشمل العمليات الدفاعية ‌الأمريكية لتدمير المواقع الصاروخية والقدرات المستخدمة لمهاجمة السفن في مضيق هرمز.

قصف قاعدة دييغو غارسيا

والسبت الماضي، قالت وكالة أنباء مهر إن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه قاعدة دييغو غارسيا البريطانية في المحيط الهندي.

وقاعدة دييغو غارسيا في جزر تشاغوس بالمحيط الهندي، هي إحدى قاعدتين سمحت بريطانيا للولايات المتحدة باستخدامهما في عمليات هجومية على إيران، إذ نشرت القوات الأمريكية قاذفات ومعدات أخرى في القاعدة التي تُعتبر مركزا رئيسيا للعمليات في آسيا، بما في ذلك عمليات احتلال أفغانستان والعراق.

وبحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين، فإن إيران أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى على قاعدة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا، في وسط المحيط الهندي. ولم تحدد الصحيفة موعد إطلاق الصاروخين على قاعدة دييغو غارسيا الواقعة في وسط المحيط الهندي على بُعد 4 آلاف كليومتر عن الأراضي الإيرانية، مشيرة إلى أن أيًّا من الصاروخين لم يصب هدفه.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، بينما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، إلا أن بعض هذه الهجمات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المُستهدَفة.