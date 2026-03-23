"في ثوانٍ حاسمة".. شاب سعودي ينقذ طفلا من حفرة مياه يتصدر المنصات

وثّق مقطع فيديو لحظة إنقاذ شاب سعودي لطفل صغير بعد سقوطه في حفرة مغمورة بالمياه، ناجمة عن تراكم الأمطار في مدينة حائل شمال غرب المملكة العربية السعودية، خلال أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأظهر الفيديو الطفل وهو يقترب من الحفرة قبل أن يسقط فيها ويغرق بشكل كامل لعدة لحظات، قبل أن يتدخل الشاب ممدوح الحربي بسرعة، ويسحبه من الحفرة، لينقذه من غرق محقق.

وتصدر الفيديو منصات التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل معه المستخدمون بشكل واسع، معربين عن إعجابهم بشجاعة الشاب وسرعة استجابته في إنقاذ الطفل. كما أعاد رواد المنصات مشاركة المقطع على نطاق واسع، في مشهد حظي بإشادة كبيرة.

وقال مغردون إنه في وقتٍ كان فيه الجميع منشغلين بالاحتفال بأجواء العيد، برز ممدوح الحربي بطلا لقصة إنقاذ إنسانية، بعدما تدخّل في لحظة حاسمة حالت دون وقوع مأساة.

واعتبروا أن شجاعته وسرعة بديهته حوّلتا الخطر الوشيك إلى مشهد يفيض بالامتنان، ليعود الطفل سالما إلى عائلته وتكتمل فرحة العيد.

ووصف مدونون ومتابعون المشهد بـ"الشجاعة الحقيقية"، مؤكدين أن سرعة تجاوب الشاب وتصرّفه الحاسم أنقذا حياة الطفل من الغرق.

كما أشاروا إلى أن الحادث يعكس أهمية التحرك السريع في مواقف الطوارئ، ويبرز قيم المسؤولية المجتمعية في حماية الأطفال، خاصة في ظل الظروف الجوية الصعبة وتجمع المياه في الشوارع والحفر.

وكتب أحد النشطاء: "هذا هو الفعل الحقيقي، مش الكلام.. في ثوانٍ حاسمة أنقذ حياة طفل، وهذه بحد ذاتها بطولة".

وفي السياق ذاته، حذر عدد من المدونين من ترك الأطفال يسيرون بمفردهم بعد هطول الأمطار، بسبب كثرة المياه الراكدة التي قد تخفي الحفر وتجعل رؤيتها صعبة، مما يزيد من خطر وقوع حوادث مشابهة.

ورأى آخرون أن مثل هذه الحوادث تبرز أهمية مراقبة الأطفال خلال موسم الأمطار، واتخاذ إجراءات احترازية للحد من المخاطر، مثل تغطية الحفر وتصريف تجمعات المياه، فضلا عن تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ لضمان سلامة الصغار.