مدير وكالة الطاقة الدولية: الاقتصاد العالمي يواجه خطرا كبيرا بسبب الحرب بالمنطقة

LONDON, ENGLAND - APRIL 25: Fatih Birol, Executive Director of the International Energy Agency (IEA) during a press conference on day two of the International Summit on the Future of Energy Security at Lancaster House on April 25, 2025 in London, England. This Summit examines the geopolitical, technological and economic factors affecting energy security at a national and international level.
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول (غيتي)
Published On 23/3/2026
آخر تحديث: 06:00 (توقيت مكة)

حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من أن الاقتصاد العالمي يواجه اليوم خطرا كبيرا بسبب الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، واصفا الوضع بأنه أكثر خطورة من أزمتَي النفط في سبعينيات القرن العشرين مجتمعتين. وأضاف "في ذلك الوقت، خسر العالم نحو 5 ملايين برميل يوميا في كل من الأزمتين، أي ما مجموعه 10 ملايين برميل يوميا".

وأكد بيرول، في تصريحات أدلى بها في النادي الصحفي الوطني في العاصمة الأسترالية كانبرا، تعرُّض ما لا يقل عن 40 موقعا للطاقة لأضرار بالغة في الشرق الأوسط. وشدَّد على أن الحل الأمثل للمشكلات الحالية هو إعادة فتح مضيق هرمز لضمان استقرار إمدادات النفط، مشيرا إلى أن الوضع في المنطقة يزداد خطورة مع تفاقم نقص الوقود في آسيا.

وأوضح أن الحكومة الأسترالية تبذل جهدا كبيرا لزيادة مستويات مخزون الوقود، مؤكدا أن مستوى أسعار النفط حاليا لا يستدعي البدء بسحب المزيد من احتياطيات النفط، لكنه شدَّد على أن الوكالة تُجري حاليا مشاورات مع حكومات في العالم، وإذا لزم الأمر فسيُسحَب المزيد من الاحتياطيات لضمان الإمدادات.

واختتم بيرول تصريحاته بالتعبير عن أمله في إيجاد حل لهذا الوضع في أقرب وقت ممكن.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز، الشريان الرئيس لنقل النفط والغاز عالميا، وهو ما انعكس على استقرار الأسواق العالمية للطاقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية يوم 28 فبراير/شباط الماضي.

المصدر: الجزيرة + وكالات

