عاجل | ترمب: أمرت بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة الإيرانية لـ 5 أيام
Published On 23/3/2026|
آخر تحديث: 14:18 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:
- أجرينا محادثات مع إيران على مدى اليومين الماضيين كانت جيدة ومثمرة للغاية.
- محادثاتنا مع إيران كانت بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط.
- المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة مع إيران ستستمر طوال هذا الأسبوع.
- أصدرت أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة