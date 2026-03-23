عاجل | ترمب: أمرت بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة الإيرانية لـ 5 أيام

Published On 23/3/2026
آخر تحديث: 14:18 (توقيت مكة)

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب:

  • أجرينا محادثات مع إيران على مدى اليومين الماضيين كانت جيدة ومثمرة للغاية.
  • محادثاتنا مع إيران كانت بشأن التوصل إلى حل كامل وشامل لأعمالنا العدائية في الشرق الأوسط.
  • المحادثات المعمقة والمفصلة والبناءة مع إيران ستستمر طوال هذا الأسبوع.
  • أصدرت أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

