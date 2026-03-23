عاجل | الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي تهديد بمستوى الردع الذي يمثله

عاجل | الحرس الثوري الإيراني: إذا قصفتم شبكة الكهرباء فسنقصف شبكات الكهرباء التابعة للنظام المحتل

عاجل | معاريف: أضرار كبيرة نجمت عن صاروخ عنقودي أطلقته إيران نحو وسط إسرائيل الليلة الماضية رغم اعتراضه

عاجل | الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر في منطقة طبريا والجليل وجنوبي حيفا والسهل الساحلي الشمالي

التفاصيل بعد قليل..