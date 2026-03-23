رسائل نقلتها 3 دول.. أكسيوس يكشف تفاصيل محادثات منفصلة مع ويتكوف وعراقجي

نقل موقع أكسيوس عن مصدر أمريكي أن تركيا ومصر وباكستان نقلت خلال اليومين الماضيين رسائل بين طهران وواشنطن.

وأضاف المصدر أن وزراء خارجية الدول الثلاث أجروا محادثات منفصلة مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وبحسب المصدر فإن الوساطة مستمرة وتحرز تقدما، مضيفا أن "النقاش يدور حول إنهاء الحرب وحل جميع القضايا العالقة، ونأمل الحصول على إجابات قريبًا".

وتأتي هذه الأنباء، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيها إن "الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة وبنّاءة مع إيران، وإنه سيأمر الجيش بتأجيل أي ضربات عسكرية ضد محطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة في ‌إيران لمدة 5 أيام"، لكن الخارجية الإيرانية نفت وجود أي محادثات بين طهران وواشنطن.

وقال ترمب لشبكة "سي إن بي سي" إن النقاشات مع المسؤولين الإيرانيين كانت مكثفة للغاية ونأمل التوصل إلى نتائج جوهرية.

ووصف ترمب في تصريحات لقناة "فوكس بيزنس" ما يحدث في إيران بأنه "تغيير للنظام"، مؤكدا أن إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وقد يحدث ذلك في غضون 5 أيام أو أقل، على حد قوله.

وأضاف أن المحادثات ستستمر مع الإيرانيين مدة 5 أيام، لكننا قد نتوصل إلى اتفاق في وقت أقل من ذلك.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن مصدر رسمي قوله إن "الرئيس ترمب طالب إسرائيل بالامتناع عن مهاجمة منشآت الطاقة في إيران"، ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لا ترى نهاية وشيكة للحرب، وتخطط لمواصلة العمليات مع تجنب استهداف منشآت الطاقة.

وجاءت خطوة ترمب المفاجئة قبل ساعات من انتهاء مهلة مدتها 48 ساعة هدد فيها باستهداف محطات الطاقة الإيرانية، بدءا من أكبرها، ما لم تفتح طهران مضيق هرمز كليا أمام حركة السفن كافة قبل انتهاء المهلة.

إعلان

وردت إيران على تهديدات ترمب بوعيد بـ"الرد بالمثل"، وهددت بمهاجمة محطات الكهرباء الإسرائيلية، وتلك التي تزود القواعد الأمريكية في منطقة الخليج إذا استهدفت الولايات المتحدة شبكتها للكهرباء.

نفي إيراني

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات نقلتها وكالة مهر بأنه "لا محادثات" بين طهران وواشنطن. وقالت إن تصريحات ترمب تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة و"كسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية".

كما نقلت وكالة فارس عن مصدر إيراني قوله إنه لا يوجد أي "اتصال مباشر مع أمريكا ولا عبر وسطاء".

وقال المصدر للوكالة إن ترمب تراجع "بعد أن علم أن أهدافنا ستشمل" جميع محطات الطاقة في المنطقة.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر أمني إيراني قوله إن مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب ما دامت "الحرب النفسية" مستمرة.

وأشار المصدر للوكالة إلى أن مهلة الـ5 أيام من ترمب تعني استمراره في مخططه، مؤكدا: "سنواصل الرد والدفاع عن البلاد بكل قوة".

وأوضح المصدر أن ترمب تراجع بعد أن أصبحت التهديدات العسكرية الإيرانية "ذات مصداقية".

وهددت إيران بإغلاق مضيق هرمز كليا في حال تنفيذ الضربات الأمريكية، وأكدت القيادة العسكرية أن إعادة فتح المضيق لن تتم قبل إعادة بناء جميع منشآت الطاقة المتضررة.

وكان مجلس الدفاع الإيراني قد حذر، اليوم الاثنين، من أن أي هجوم يستهدف الجزر الإيرانية سيواجه برد حاسم يتمثل في زرع الألغام البحرية بكافة طرق الوصول وخطوط الاتصال في الخليج وسواحله، وأكد المجلس أن السبيل الوحيد لعبور مضيق هرمز إلى الدول غير المشاركة في الحرب هو التنسيق المباشر مع طهران.