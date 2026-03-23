جيروزاليم بوست: واشنطن تدرس خيار عملية برية للسيطرة على خارك الإيرانية

أبلغ مسؤولون أمريكيون كبار نظراءهم في إسرائيل ودول أخرى، في الأيام الماضية، بأنه قد لا يكون هناك خيار سوى إطلاق الولايات المتحدة عملية عسكرية برية للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، وفقا لمصدرين مطلعين تحدثا إلى صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، بدأت الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة مناقشات بشأن إمكانية السيطرة على الجزيرة بهدف إجبار إيران على التوقف عن عرقلة حركة السفن عبر مضيق هرمز.

وأكد مسؤول أمريكي للصحيفة أن "الجيش الأمريكي سرَّع نشر آلاف من مشاة البحرية وأفراد البحرية إلى الشرق الأوسط".

ويشمل هذا الانتشار مجموعة الجاهزية البرمائية "يو إس إس بوكسر" التي تضم سفينة الهجوم البرمائي "يو إس إس بوكسر" إلى جانب سفينتي النقل البرمائيتين "يو إس إس بورتلاند" و"يو إس إس كومستوك".

وتحمل هذه السفن الثلاث نحو 4500 من مشاة البحرية (المارينز) إضافة إلى عناصر قتالية أخرى.

خلفية وتصعيد

وقبل نحو 10 أيام، نفذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع عسكرية في جزيرة خارك، أعقبها تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال فيه "لقد دمرنا جميع الأهداف العسكرية في الجزيرة"، مضيفا أنه قرر في ذلك الوقت عدم التفكيك الكامل للبنية التحتية النفطية للجزيرة، لكنه حذَّر قائلا "إذا أعاقت إيران حركة الملاحة في مضيق هرمز فسأعيد النظر".

وفي سياق متصل، هدد ترمب إيران، يوم السبت، قائلا إنه إذا لم يُرفع الحصار عن المضيق خلال 48 ساعة فستُستهدَف محطات الطاقة الإيرانية.

وتقع جزيرة خارك في الخليج العربي، وتُعَد المركز الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية، إذ يُصدَّر نحو 90% من نفطها الخام إلى الصين.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإنه نظرا لرد إيران المتحدي على تحذيرات الرئيس، يُستبعد أن تنهي الحصار البحري طواعية، مما يعزز فرضية اللجوء إلى عمل عسكري لضمان حرية الملاحة في المضيق.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، أغلقت إيران مضيق هرمز وسيطرت عليه، عقب بدء الهجوم العسكري الأمريكي على أراضيها.

ومنذ ذلك التاريخ، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات مستمرة على إيران، في حين ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بمصالح أمريكية في دول المنطقة.