قالت شرطة لندن إن حريقا متعمدا أتى على 4 سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية في منطقة غولدرز غرين شمال العاصمة البريطانية، مؤكدة أن الواقعة تُعامل بوصفها جريمة كراهية بدافع معاداة السامية على حد وصف الشرطة.

وأضافت شرطة العاصمة في بيان، اليوم الاثنين، أنها فتحت تحقيقا رسميا عقب إضرام النيران عمدا في مركبات تابعة لخدمة إسعاف الجالية اليهودية، مشيرة إلى أن قوات الشرطة لا تزال في موقع الحادث لإجراء التحريات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن إحراق سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية في شمال لندن يُعد "هجوما متعمدا ومعاديا للسامية".

وأعرب ستارمر عن صدمته العميقة إزاء الحادث، وأضاف أن "لا مكان لمعاداة السامية في المجتمع".

وفي تفاصيل الحدث، ذكرت الشرطة أنها تلقت بلاغا من فرقة إطفاء لندن عند الساعة 01:45 من فجر الاثنين 23 مارس/آذار، يفيد باندلاع حريق في طريق هايفيلد بمنطقة غولدرز غرين. وعند وصول الفرق الأمنية، تبيّن اشتعال النيران في 4 سيارات إسعاف تعود لمنظمة "هاتزالا"، وهي هيئة تطوعية غير ربحية تُعنى بالاستجابة لحالات الطوارئ الطبية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى إخلاء المنازل المجاورة ضمن إجراء احترازي، في حين أُغلقت الطرق المحيطة، دون تسجيل أي إصابات، مؤكدة السيطرة على جميع الحرائق.

وأضافت أن ما أُشيع عن سماع دوي انفجارات يعود إلى أسطوانات غاز كانت على متن سيارات الإسعاف.

وقالت المشرفة على الشرطة المحلية، سارة جاكسون، إن الحادث "سيسبب قلقا بالغا داخل الجالية اليهودية"، مشيرة إلى أن المحققين يراجعون تسجيلات كاميرات المراقبة والمقاطع المتداولة عبر الإنترنت، مع تقديرات أولية بوجود 3 أشخاص مشتبه بهم.

وأضافت جاكسون أنه لم تُسجَّل أي اعتقالات حتى الآن، مؤكدة تكثيف الدوريات الأمنية والتواصل مع القادة الدينيين بالتزامن مع استمرار التحقيقات.