سيول في سلطنة عُمان تودي بحياة 5 أشخاص

قُتل 5 أشخاص على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، في سلطنة عمان، بعد أن جرفت السيول سياراتهم، وفق ما أفادت سلطات البلاد، اليوم الاثنين.

وقال قطاع البحث والإنقاذ العماني باللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة إن الفرق تمكّنت من إنقاذ 7 بعد أن ‌جرفت السيول سيارة تقل 10 أشخاص في وادٍ بولاية بركاء، بينما عثر لاحقا على جثث 3 آخرين.

وبحسب القطاع، فإن من بين الحالات المسجلة، في واقعة منفصلة، انجراف مواطنين اثنين بعد احتجاز مركبتهما في مجرى أحد الأودية بولاية وادي المعاول في محافظة جنوب الباطنة، حيث تم العثور عليهما لاحقا مفارقين الحياة.

وقالت السلطات إن الوفيات وقعت في وقت تشهد فيه أجزاء من البلاد هطول أمطار غزيرة.

وشهدت سلطنة عمان سيولا أدت إلى سقوط قتلى في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك في أبريل/نيسان 2024، عندما ‌تسببت السيول في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وغمرت ‌مناطق ‌واسعة.

ويسود المنطقة بعض التقلبات الجوية، إذ شهدت دولة قطر، فجر الاثنين، أمطارا رعدية مصحوبة برياح قوية، وأمواج مرتفعة.