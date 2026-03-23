الكويت والسعودية والإمارات تتصدى لصواريخ ومسيّرات إيرانية

أعلنت الكويت والسعودية والإمارات، فجر اليوم الاثنين، اعتراض مجموعة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة القادمة من إيران، في وقت دخلت فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية يومها الرابع والعشرين.

الكويت

وأفاد الجيش الكويتي في بيان بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، موضحا أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات.

وأكد مراسل الجزيرة سماع دوي صفارات الإنذار بالتزامن مع اعتراضات تنفذها الدفاعات الجوية الكويتية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بضرورة التزام الجميع بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وأمس الأحد، أكدت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت 7 طائرات مسيّرة معادية داخل المجال الجوي للكويت، وأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض 4 منها وتدميرها، في حين سقطت 3 طائرات مسيّرة خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.

السعودية

في غضون ذلك، صرَّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض طائرة مسيّرة وتدميرها في منطقة الحدود الشمالية، وأخرى في المنطقة الشرقية.

وأفادت الوزارة، أمس الأحد، بأن منظوماتها الدفاعية اعترضت 9 طائرات مسيّرة ودمرتها في المنطقة الشرقية، كما رصدت إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه منطقة الرياض، حيث تم اعتراض أحدها، وسقط الآخران في مناطق غير مأهولة، بالتزامن مع تفعيل الإنذار المبكر في محافظة الخرج للتحذير من الخطر.

الإمارات

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم، أن الدفاعات الجوية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران، مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطقة متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيّرة والجوالة.

إعلان

وأشار مكتب أبو ظبي الإعلامي إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع حادث ناجم عن سقوط شظايا في منطقة الشوامخ عقب اعتراض ناجح لصاروخ باليستي، وأسفر الحادث عن إصابة بسيطة لشخص من الجنسية الهندية.

ونوه المكتب الإعلامي بضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وكانت وزارة الدفاع قد أفادت، أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع 4 صواريخ باليستية و25 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

البحرين

وفي المنامة، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارة الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وأفادت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، في بيان صدر أمس الأحد، بأن حصيلة العمليات الدفاعية منذ بدء الهجمات الإيرانية يوم 28 فبراير/شباط الماضي شملت تدمير 145 صاروخا و246 طائرة مسيّرة استهدفت المملكة.

وشددت القيادة العامة على أن "استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة"، داعية المواطنين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المواقع المتضررة، وعدم تداول الشائعات أو تصوير الحطام.

وتأتي هذه التطورات وسط هجمات إسرائيلية وأمريكية على إيران منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، أسفرت عن مئات القتلى بينهم مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى. وردَّت طهران على ذلك بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بمصالح أمريكية في دول المنطقة. وقد أدت هذه الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المتأثرة بهذه الاعتداءات.