حزب الله يهاجم تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان ويقصف كريات شمونة

أعلن حزب الله مهاجمة جنود إسرائيليين بسرب من المسيّرات قرب بلدة مارون الراس جنوبي لبنان وفي الزاعورة بالجولان السوري المحتل، في حين أغار الطيران الإسرائيلي على بلدة سحمر بالبقاع شرقي لبنان، بحسب مراسل الجزيرة.

وأفاد الحزب في بيانات له، مساء الأحد، بأنه "استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع السلس غرب بلدة يارون الحدودية"، وقصف بالمدفعية "تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان"، كما استهدف بمسيّرات "جنود العدو الإسرائيلي بعد رصد محاولتهم التقدم باتجاه خلة البستان قرب مارون الراس محققا إصابات مؤكدة".

وأوضح حزب الله أنه هاجم بسرب من المسيّرات الانقضاضية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي شرق مدينة الخيام جنوبي لبنان، مضيفا أنه "قصف بالصواريخ مستوطنة كريات شمونة في إطار التحذير الذي وجَّهه سابقا".

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن هجمات صاروخية منسقة بين إيران وحزب الله تستهدف مناطق شمالي إسرائيل، في حين أفاد موقع واللا الإسرائيلي بإصابة 48 جنديا منذ بدء العملية البرية في جنوب لبنان، وذلك بعد إعلان صحيفة يديعوت أحرونوت إصابة 7 جنود في 3 حوادث جنوبي لبنان.

وأفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية بأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، منذ 2 مارس/آذار الجاري حتى يوم الأحد، أسفر عن 1029 قتيلا و2786 جريحا.

وبدأت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع عدوانا جديدا على لبنان، بشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب والشرق، كما شرعت في اليوم التالي بتوغل بري محدود في الجنوب.