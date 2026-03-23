شاهد.. اصطدام طائرة بشاحنة يوقف الرحلات بمطار لاغوارديا بنيويورك

شهد مطار "لاغوارديا" بمدينة نيويورك صباح اليوم الاثنين توقفا تاما لحركة الطيران، وذلك في أعقاب "حادث" وقع بين طائرة وشاحنة على أرض المدرج، وفق ما أعلنته السلطات المحلية والفدرالية.

وأصدرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أمرا فوريا بإيقاف الرحلات في المطار، مشيرة إلى وجود احتمال "كبير" لتمديد العمل بهذا القرار ريثما يتم التعامل مع تداعيات الواقعة وتأمين سلامة المدارج.

من جانبها، أكدت دائرة الإطفاء في المدينة أنها استجابت لبلاغ عن حادث وقع بين طائرة ومركبة على "المدرج رقم 4″، في حين لم تحدد الدائرة أو إدارة الطيران حتى الآن الطبيعة الدقيقة لهذا الحادث أو حجم الأضرار الناجمة عنه.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيويورك" بإصابة 4 أشخاص على الأقل، بينهم ضابطان من شرطة هيئة الموانئ نُقلا إلى المستشفيات المحلية لعلاجهما من كسور في العظام.

ووفقا للشبكة، فقد كان على متن الطائرة 76 راكبا بالإضافة إلى طاقم مكون من 4 أفراد، مشيرة إلى أن الطيار ومساعده تعرضا أيضا لإصابات بليغة، دون توفر معلومات إضافية حول حالتهما الصحية الحالية، بينما لا يُعتقد بوقوع إصابات بين الركاب.

ونبهت إدارة الطوارئ في نيويورك المسافرين بضرورة توقع إلغاء في الرحلات وإغلاق للطرقات المحيطة، إضافة إلى تأخيرات في حركة السير وانتشار مكثف لعناصر الطوارئ قرب المطار في منطقة "كوينز"، داعية الجميع إلى استخدام طرق بديلة.

وأظهر الموقع الرسمي لمطار لاغوارديا أن جميع الرحلات المغادرة صباح اليوم قد أُجّلت أو ألغيت تماما، مما تسبب في حالة من الارتباك بين المسافرين.

يأتي هذا الحادث في وقت كان يعاني فيه المطار أساسا من اضطرابات في حركة الملاحة نتيجة سوء الأحوال الجوية، بحسب ما أفاد به المطار عبر منصة إكس أمس الأحد.

كما يواجه الركاب منذ الأسبوع الماضي فترات انتظار أطول عند بوابات التفتيش الأمني، نتيجة تداعيات أزمة التمويل الفدرالي وتأثيرها على توافر الموظفين، مما زاد من تعقيد الوضع التشغيلي في المطار الذي يعد من بين الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة.