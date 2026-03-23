ترمب ينشر على منصته مقطع فيديو يسخر من ستارمر

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأحد، مقطع فيديو على منصته "تروث سوشال" عبارة عن مشهد كوميدي تلفزيوني يُظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قلقا ومحاولا التهرب من مكالمة هاتفية معه.

وعُرض المشهد في الحلقة الأولى من النسخة البريطانية الجديدة لبرنامج "ساترداي نايت لايف" -المقتبَس من البرنامج الأمريكي الشهير- ويُظهر ستارمر الذي يؤدي دوره جورج فوريكرز، وهو في حالة من الذعر بمقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، لمجرد احتمال إجراء اتصال مع ترمب.

ويلتفت ستارمر في الفيديو إلى ممثل يؤدي دور نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، ويقول "ماذا لو صرخ دونالد في وجهي؟"، وعندما يرد ترمب على الهاتف يغلق ستارمر الخط فورا، متسائلا عن سبب صعوبة التحدث إلى "ذلك الرئيس المخيف، والرائع".

ويقول لامي "سيدي، كن صادقا وأخبِره بأننا لا نستطيع إرسال المزيد من السفن إلى مضيق هرمز"، الممر الملاحي الإستراتيجي الذي أغلقته إيران منذ بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عليها.

ويقول ستارمر "أريد فقط أن أبقيه سعيدا يا لامي. أنت لا تفهمه مثلي، بإمكاني تغييره".

ونشر ترمب الفيديو دون أن يعلّق عليه.

وشن الرئيس الأمريكي هجوما لاذعا على ستارمر في بداية الحرب، متهما إياه بالتقصير في دعم الولايات المتحدة، وقال إنه "غير راضٍ عن المملكة المتحدة"، وسخر من رئيس الوزراء البريطاني قائلا "هذا الذي نتعامل معه ليس ونستون تشرشل".

ورفض ستارمر في بادئ الأمر اضطلاع بريطانيا بأي دور في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، لكنه وافق لاحقا على طلب أمريكي لاستخدام قاعدتين عسكريتين بريطانيتين لغرض دفاعي "محدَّد ومحدود".