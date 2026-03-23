"الطاقة الذرية" تحذّر وموسكو ترفض استهداف محطات الطاقة النووية الإيرانية

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، من أي تصعيد عسكري قرب محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب غربي إيران، تزامنا مع إعلان موسكو رفضها "القاطع" للضربات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية، في حين تستعد شركة "روساتوم" النووية الروسية "لموجات من إجلاء" العاملين بالمحطة الإيرانية.

وأكدت الوكالة، في منشور على منصة إكس، أنه لا ينبغي لأي عمل عسكري أن يعرِّض سلامة المنشآت النووية وأمنها للخطر، مشددة على ضرورة تمكين العاملين في هذه المنشآت من أداء مهامهم الحيوية في بيئة آمنة.

وذكرت أن مديرها العام رافائيل غروسي أجرى اتصالا هاتفيا مع المدير العام لـ"روساتوم" أليكسي ليخاتشوف، عقب التقارير المثيرة للقلق بشأن الأنشطة العسكرية قرب المحطة، وتبادلا المعلومات بشأن آخر التطورات.

وأعلنت إيران في 17 مارس/آذار الجاري أن مقذوفا أصاب محيط محطة بوشهر النووية، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.

رفض روسي

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي، الاثنين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، رفض موسكو "القاطع" للضربات الأمريكية الإسرائيلية على البنية التحتية النووية الإيرانية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، أنه "في 23 مارس/آذار، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرت محادثة هاتفية بين لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي".

وأضافت أن الطرفين "ناقشا الوضع في الخليج العربي، الذي تدهور بشكل حاد نتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي"، وأن لافروف شدد على الرفض القاطع لاستهداف البنية التحتية النووية الإيرانية، بما في ذلك محطة "بوشهر".

وأعربت روسيا وإيران عن قلقهما إزاء الامتداد الخطير للصراع في الشرق الأوسط إلى بحر قزوين الذي أشعلته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وفق البيان.

وبدوره، حذر الكرملين، الاثنين، من أن أي ضربات أمريكية على محطة الطاقة النووية الإيرانية التي بنتها روسيا قد تؤدي إلى عواقب "لا يمكن إصلاحها"، مضيفا أن روسيا "نقلت إشارات ذات صلة" إلى الولايات المتحدة.

"موجات إجلاء"

وفي الأثناء، أفادت وكالة تاس نقلا ‌عن "روساتوم"، الاثنين، أن الشركة تستعد "لعدة موجات من الإجلاء" للعاملين من محطة بوشهر النووية هذا الأسبوع.

وقال رئيس الشركة ليخاتشوف إن ‌الخطة تقضي بإبقاء عشرات الأشخاص فقط في "بوشهر"، وفق ما نقلت الوكالة.

وفي السياق، ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن مبنى مديرية الأرصاد الجوية في مدينة بوشهر تعرّض لهجوم من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل، الاثنين، ما أسفر عن مقتل رئيس دائرة الأرصاد الجوية في مطار بوشهر يوسف سبحانينسب.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وفي المقابل، ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، إضافة إلى استهداف ما تصفها بمصالح أمريكية في دول المنطقة.

وأدت الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المتأثرة بهذه الاعتداءات.