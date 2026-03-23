أخبار|الصين

الصين وروسيا تحذران من فوضى شاملة بالشرق الأوسط وتدعوان لوقف التصعيد

وزير الخارجية الصيني واغ يي (وسط) يترأس اجتماعا مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (يمين) ونائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي (يسار) خلال اجتماع حول الملف النووي الإيراني في بكين (غيتي)
Published On 23/3/2026
|
آخر تحديث: 13:54 (توقيت مكة)

حفظ

دعت الصين اليوم الاثنين جميع أطراف النزاع في الشرق الأوسط، الذي يشمل منطقة مضيق هرمز، إلى وقف العمليات العسكرية لتجنب الدخول في "حلقة مفرغة"، ودعت إلى ‌استئناف المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، ردا على سؤال عن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران لإعادة فتح الممر المائي الحيوي، "إذا استمر تصاعد الأعمال القتالية وتفاقم الوضع، فإن المنطقة بأسرها ستنزلق إلى فوضى"، مشيرا إلى أن "الحرب ما كان ينبغي لها أن تبدأ من الأساس".

الموقف الروسي

وأكدت الخارجية الروسية رفضها إغلاق مضيق هرمز، لكنها شددت على ضرورة النظر إلى هذه القضية في سياق الوضع العام.

ودعت موسكو الولايات المتحدة إلى التحلي بالحكمة وعدم تهديد محطة بوشهر للطاقة النووية، مطالبة واشنطن وتل أبيب بوقف تصعيد الأزمة لإعادة الوضع في مضيق هرمز إلى طبيعته.

واعتبرت روسيا أن عملية برية أمريكية في إيران "لا تبدو واقعية"، محذرة من أن تنفيذها سيؤدي إلى تفاقم الصراع، كما انتقدت موسكو الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في مفاوضات لاحتواء التصعيد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين "نعتقد أن الوضع يجب أن يتجه نحو تسوية سياسية ودبلوماسية"، وأضاف "هذا هو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يساهم في نزع فتيل الوضع المتوتر على نحو كارثي الذي بلغته المنطقة".

وفي وقت سابق، حذر الدبلوماسي الروسي السابق فياتشيسلاف ماتوزوف من أن استهداف منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم يثير قلقا بالغا لدى روسيا قيادة وشعبا.

الصين دعت أطراف النزاع في الشرق الأوسط لوقف القتال واستئناف المفاوضات (غيتي)

مشيرا إلى قرب منطقة الخليج من الحدود الجنوبية لروسيا والمصالح الإستراتيجية التي تجعل موسكو تتابع الأحداث بحذر شديد.

إعلان

وأضاف في مداخلة على "الجزيرة مباشر" من موسكو أن استهداف المنشآت النووية، سواء في إيران أو غيرها، يمثل خطرا كبيرا ليس فقط على الدول، بل على البيئة بأكملها، لافتا إلى تجربة روسيا المباشرة مع هذا النوع من المخاطر خلال الهجمات التي طالت منشآت نووية في زاباروجيا الأوكرانية.

المصدر: الجزيرة + رويترز

إعلان