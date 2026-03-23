السودان يوافق على "هافيستو" مبعوثا أمميا جديدا

الخرطوم- وافقت الحكومة السودانية على الدبلوماسي الفنلندي المخضرم بيكا هافيستو مبعوثا شخصيا جديدا للسودان، بعد تعيينه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وأثار إعلان غوتيريش في 24 فبراير/شباط الماضي تعيين هافيستو انقساما في مواقف قوى سياسية ومجتمعية وناشطين، وسط تجنب الخرطوم تحديد موقف رسمي من تسميته، سابقا.

وكان أكثر من 60 كيانا سياسيا ومجتمعيا سودانيا قد أصدروا مذكرة موجهة إلى غوتيريش، تعبر فيها عن دعمها الكامل للعمامرة، وذلك ردا على مذكرة من عشرات التنظيمات والشخصيات المناهضة له.

وكشفت مصادر رسمية وأوروبية للجزيرة نت، أن غوتيريش أجرى اتصالات هاتفية مع مسؤولين كبار في الدولة بعد تباطؤ الحكومة السودانية في الترحيب بتعيين هافيستو.

ترحيب

ويتوقع أن يزورالمبعوث الجديد السودان خلال أيام، حسب مصادر الجزيرة نت، لمباشرة مهامه، وإجراء مشاورات مع المسؤولين بحكم عضويته في الآلية الخماسية المعنية بالأزمة السودانية، وتضم إلى جانبه ممثلي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد".

ولم تؤكد جهات مسؤولة في وزارة الخارجية، تواصلت معها الجزيرة نت أو تنفِ موافقة الخرطوم على استقبال المبعوث الأممي الجديد.

ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، سابقا، بتعيين هافيستو، معتبرا إياه فرصة لتعزيز دور الأمم المتحدة في وقف الحرب الدائرة التي وصفها بأنها أكبر كارثة إنسانية، وفي إطلاق عملية سياسية شاملة.

وقال معاوية التوم نائب رئيس بعثة السودان السابق في الأمم المتحدة للجزيرة نت، إن هافستو ينحدر من تقليد أوروبي تفاوضي، مع خبرة مباشرة في السودان ودارفور، وإن خبرته تمزج بين الوساطة التقنية والعمل المتعدد المستويات، وهو ما قد يعكس توجها أمميا لإعادة هندسة المقاربة عبر شخصية أقل ارتباطا بالتوازنات الأفريقية الداخلية وأكثر التصاقا بالدوائر الأوروبية.

سيرة هافيستو

ووفقا للأمم المتحدة، يتمتع هافيستو بخبرة تزيد على 40 عاما في السياسة والشؤون الدولية، حيث شغل مناصب وزارية في حكومة فنلندا منها وزير خارجيتها، ومناصب رفيعة في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو عضو في البرلمان الفنلندي حاليا.

وفيما بين 2009 و2017، شغل منصب الممثل الخاص لوزير الخارجية الفنلندي لشؤون الوساطة وإدارة الأزمات في أفريقيا، ومن عام 2005 إلى 2007، عمل ممثلا خاصا للاتحاد الأوروبي في السودان.

وشارك في مفاوضات السلام الخاصة بإقليم دارفور، إضافة إلى توليه منصب مستشار أول للأمم المتحدة لعملية السلام في الإقليم خلال الفترة ذاتها.