السوداني: التحالف الدولي سينسحب من العراق في سبتمبر المقبل

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني اليوم الاثنين، أن مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية ستنتهي في الموعد المقرر لذلك في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية -التي قابلت السوداني- قد أوردت على موقعها الإلكتروني عن رئيس الحكومة العراقية قوله إنه جرى "تقديم موعد" انتهاء مهمة التحالف الدولي، قبل أن تحدّث الصحيفة نصّ المقابلة بعد ساعات.

وكان مراسل الجزيرة قد نقل -في وقت سابق اليوم- عن مصدر في غرفة العمليات المشتركة أن مستشاري التحالف الدولي انسحبوا من قيادة العمليات ومعسكر الدعم باتجاه الأردن.

وقال السوداني للصحيفة الإيطالية "قررنا مع حلفائنا تأكيد إنهاء مهمة التحالف الدولي في أيلول/سبتمبر 2026″، مضيفا "بمجرد عدم وجود أي وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية، سيكون من الأسهل تفكيك الفصائل المسلحة".

ولطالما طالبت الفصائل العراقية بجلاء القوات الأجنبية، وخصوصا الأمريكية المنتشرة في إطار التحالف منذ 2014، وفي وقت تسعى فيه الحكومة إلى حصر السلاح بيدها، ترفض أبرز الفصائل البحث في ترسانتها قبل رحيل القوات الأجنبية.

هجمات متبادلة

ويأتي تأكيد السوداني في وقت تتوالى فيه الغارات الأمريكية على مقار لفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران، في إطار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في حين ترد طهران وبعض الفصائل باستهداف مصالح أمريكية في العراق.

وتعلن فصائل مسلحة على نحو شبه يومي تنفيذ هجمات بطائرات مسيَّرة وصواريخ ضد قواعد أمريكية، من بينها قاعدة المطار في أربيل، وأهداف أمريكية داخل وخارج العراق، على نحو تحوّلت فيه الساحة العراقية إلى محور ساخن.

وأعلنت سلطة الطيران المدني العراقي أمس الأحد، تمديد إغلاق الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية مدة 72 ساعة إضافية، وذلك وسط تطورات أمنية متسارعة شهدتها العاصمة بغداد ومحيطها.

كما أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) -الجمعة- إجلاء جميع موظفي بعثته في العراق إلى أوروبا، بالتوازي مع إعلان ألمانيا وبولندا إجلاء قواتهما من هذا البلد، بسبب تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط.

وكان العراق قد أعلن في منتصف يناير/كانون الثاني اكتمال عملية انسحاب التحالف الدولي من أراضيه، ما عدا إقليم كردستان العراق، وذلك تنفيذا لاتفاق بين بغداد وواشنطن ينص على انسحاب مستشاري التحالف بالكامل من الإقليم الشمالي بحلول سبتمبر/أيلول 2026، وتحوّل علاقة العراق مع دول التحالف إلى شراكات أمنية.