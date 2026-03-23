إيران تشن هجوما صاروخيا جديدا وواسعا على شمال ووسط إسرائيل

شنت إيران، الليلة الماضية وصباح اليوم الاثنين، هجوما صاروخيا جديدا على شمال إسرائيل، وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إنذارات مبكرة دوت في مناطق طبريا والجليل وجنوبي حيفا والسهل الساحلي الشمالي، في حين أُطلقت صفارات الإنذار في حيفا والجليل والجولان بعد رصد الهجوم الصاروخي الإيراني.

من جهته، أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن هجوما إيرانيا، صباح الاثنين، شمل استهداف شركات للصناعات الجوية الإسرائيلية قرب قاعدة بن غوريون باستخدام الطائرات المسيرة، في إطار العمليات المنسقة ضد أهداف إسرائيلية.

أضرار صاروخية

وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ إيراني استهدف شمال إسرائيل، وسقوط شظاياه في منطقة صفد دون تسجيل أضرار، في حين أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بسقوط شظايا صاروخية في 8 مواقع مختلفة وسط إسرائيل.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الصاروخ الإيراني العنقودي أسفر عن دمار كبير في مدينة بتاح تكفا شرق تل أبيب، كما اندلع حريق في بلدة نير عام بغلاف غزة إثر سقوط صاروخ إيراني.

وأضافت صحيفة "هآرتس" أن الصاروخ العنقودي أطلق من إيران، وسقطت شظاياه في مواقع عدة في وسط وجنوب إسرائيل.

وتوجهت طواقم الإسعاف الإسرائيلية إلى المواقع التي شهدت سقوط الشظايا، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، لمتابعة الأضرار وتقديم المساعدة.

وهذا الهجوم يمثل الموجة الصاروخية الـ75 التي يعلن عنها الحرس الثوري الإيراني -وفق تصريحاته- مؤكدا استهدافه أماكن تمركز عسكرية جديدة للجيش الإسرائيلي، وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الهجوم الأخير استهدف وسط وجنوب إسرائيل، مع محاولات اعتراض صاروخ في منطقة النقب.

وأبرزت هيئة البث الإسرائيلية أن الهجمات الصاروخية الإيرانية تتم بتنسيق مع حزب الله، مستهدفة مناطق شمالي إسرائيل، بينما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بسقوط صاروخ إيراني في منطقة مفتوحة بشمال البلاد دون وقوع إصابات.

هجمات إسرائيلية

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن موجة من الهجمات على البنية التحتية في العاصمة الإيرانية طهران، وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن خمس غارات استهدفت شمال ووسط وشرق وغرب طهران، فيما أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية في المدينة مع تفعيل الدفاعات الجوية.

من جهة أخرى، أكدت وكالة "مهر" الإيرانية مقتل شخص وإصابة آخر جراء قصف أمريكي إسرائيلي استهدف برج الإرسال الإذاعي لمركز بندر عباس جنوبي إيران، كما ذكرت وكالة فارس مقتل وإصابة عدد من الأشخاص إثر غارة جوية ضربت منطقة سكنية في خرم آباد غرب البلاد.

كما أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم بأن مبنى إدارة الأرصاد الجوية في مدينة بوشهر تعرض لهجومين نفذتهما الولايات المتحدة وإسرائيل.

من جانبه، أعلن مساعد محافظ لرستان مقتل 6 مدنيين وإصابة 43 آخرين جراء هجوم نفذته قوات أمريكية وإسرائيلية على منازل في مدينة خرم آباد، كما أكد المسؤول أن الهجوم أدى إلى هدم 4 منازل وانقطاع الكهرباء مؤقتا في المنطقة.