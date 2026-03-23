إسرائيل تقصف مواقع إيرانية بذخيرة "غير دقيقة" مخزنة منذ نصف قرن

قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الأحد، إن الجيش الإسرائيلي عثر على ما وصفته بمخبأ سري يحتوي على آلاف القنابل التي يزيد عمرها على 50 عاما، والتي كانت مخصَّصة أصلا لضرب قواعد الجيش المصري قبل توقيع اتفاقية السلام عام 1979.

وأضافت الهيئة أنه بعد فحص القنابل والتأكد من صلاحيتها، بدأ الجيش باستخدام هذه الذخائر "غير الدقيقة" في هجماته الجوية على مواقع عسكرية في إيران، مع التركيز على مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية لتقليل الأخطار.

وأوضح مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أن قرار استخدام هذه القنابل القديمة يهدف إلى توفير المال واستغلال المخزن الذي كانت القنابل محفوظة فيه بحالة جيدة نسبيا.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش إن سلاح الجو "يعمل بأساليب متنوعة وبأسلحة مختلفة ضد أهداف النظام الإيراني"، مضيفا أن "اختيار نوع الذخيرة للاستخدام هو قرار عملياتي يعتمد على عوامل عديدة، ويشغّل سلاح الجو الذخيرة فقط بعد عملية منظمة لفحص صلاحيتها وضمان كفاءة وسلامة فرق الأرض والجو".

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، في حين ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، لكنَّ هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدَفة.