إسرائيل تترقب انتهاء مهلة ترمب وتبحث هجوما واسعا على منشآت الطاقة الإيرانية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، أن إسرائيل تبحث شن هجوم واسع على منشآت طاقة إيرانية مع اقتراب انتهاء مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مضيفة أن المؤسستين الأمنية والسياسية "تؤيدان المضي نحو مهاجمة منشآت الطاقة الإيرانية".

وهدد ترمب، فجر الأحد، بضرب منشآت الطاقة في إيران بدءا من أكبرها، إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز خلال 48 ساعة.

وأكد في تصريحات لاحقة للقناة 13 الإسرائيلية أن الإنذار الذي وجَّهه بشأن منشآت الطاقة الإيرانية ستكون نتائجه جيدة جدا في إطار الحرب التي تشنها واشنطن وتل أبيب على إيران.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمريكيين قولهم "نريد تغييرا إستراتيجيا فيما يتعلق بمضيق هرمز، حتى لو استمرت العملية وقتا أطول".

وأضافت أن "إسرائيل اطلعت على أجزاء من الخطط الأمريكية بشأن مضيق هرمز، وتشارك في بعض جوانبها بما في ذلك تقديم معلومات استخبارية ومشورة بشأن العمليات في المنطقة".

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم "نفضّل استمرار الحرب لكننا سنفعل ما يقرره ترمب، وسنعرف ذلك عندما تنتهي مهلته". وأضافوا "لا نستبعد اتفاقا في اللحظة الأخيرة لكنْ إذا لم يحدث فسنشهد تصعيدا قد يستمر أشهرا" مشيرين إلى أنه من سيناريوهات وقف الحرب فتح إيران المضيق مقابل تقليص الهجمات.

ويوم 2 مارس/آذار الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، ردا على العدوان الأمريكي الإسرائيلي المستمر.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل من النفط يوميا، وتسبَّب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.

ويوم الجمعة، دعا ترمب الدول التي تستخدم مضيق هرمز إلى تولي حمايته وتأمينه حسب الضرورة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تستخدمه.

جاء ذلك في حين أخفق الرئيس الأمريكي خلال الأيام الأخيرة في تشكيل تحالف دولي واسع لتأمين الملاحة في المضيق.

وتوجَد أكثر من 90 محطة كهرباء في إيران، يقع بعضها على سواحل الخليج، حيث تتركز الحرب التي بدأت يوم 28 فبراير/شباط بضربات إسرائيلية أمريكية على طهران، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.