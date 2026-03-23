إسبانيا تدين مساعي إسرائيل لعزل وتقسيم الأراضي اللبنانية

طالبت وزارة الخارجية الإسبانية اليوم الاثنين، باحترام وحدة الأراضي اللبنانية، منددة بالمساعي الإسرائيلية لعزل وتقسيم الأراضي عبر استهداف جسور نهر الليطاني.

وأدانت الخارجية الإسبانية في بيان الاثنين، تصريحات مسؤولي الحكومة الإسرائيلية التي تأمر جيش الاحتلال بهدم جميع جسور نهر الليطاني ومنازل المدنيين في القرى الحدودية جنوبي لبنان.

ووصفت مدريد التصريحات والهجمات الإسرائيلية بأنها انتهاك صارخ ومتعمد للقانون الإنساني الدولي، وتهديد لحياة المدنيين الأبرياء، مشددة على ضرورة عدم اتخاذ البنية التحتية المدنية مثل المساكن والمرافق الصحية أهدافا عسكرية.

ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع إفلات هذه الأفعال من العقاب، وتعزيز الدعم لجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز سيادتها ووحدة أراضيها تحت سلطتها.

تمهيد لغزو بري

واستهدفت غارات إسرائيلية أمس الأحد، جسر القاسمية الرئيسي على الأوتوستراد الساحلي جنوبي لبنان، مما أدى إلى خروجه من الخدمة، كما دمر الجيش الإسرائيلي، الاثنين، جسر الدلافة أحد المعابر الرئيسية فوق نهر الليطاني.

ويتصاعد التوتر الميداني في جنوبي لبنان مع تكثيف إسرائيل استهداف البنية التحتية، إذ قصفت 5 جسور على الأقل من إجمالي 6 رئيسية تعبر فوق نهر الليطاني الذي يقسم مناطق الجنوب إلى قسمين، في خطوة تزعم تل أبيب أنها تهدف إلى قطع طرق الإمداد، بينما يراها لبنان تمهيدا لغزو بري.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أنه أمر الجيش بتدمير كافة الجسور المنصوبة على نهر الليطاني، التي تربط الجنوب بطريق العاصمة بيروت أو بمنطقة البقاع شرقي البلاد.

ويرى مراقبون أن استهداف هذه الجسور يعني عمليا قطع خطوط الربط بين منطقة جنوب الليطاني وبقية لبنان، وعزل ساحة العمليات جنوب نهر الليطاني.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس/آذار الجاري، بعد يومين من بدء واشنطن وتل أبيب حربا متواصلة على إيران.