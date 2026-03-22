مع تزايد الضغوط الاقتصادية.. غالبية الأمريكيين مع سرعة إنهاء الحرب

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في الولايات المتحدة أن 92% من الأمريكيين يرون أنه من المهم أن تنهي بلادهم الحرب على إيران في أسرع وقت ممكن.

وجاء في نتائج الاستطلاع، الذي نشرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم، أن 57% من الأمريكيين يرون أن الحرب مع إيران لا تسير بشكل جيد بالنسبة للولايات المتحدة، بينما عارض 60% ممن شملهم الاستطلاع اتخاذ الولايات المتحدة لإجراء عسكري ضد إيران، في حين يرى 66% منهم أن الحرب على إيران كانت اختيارية.

وفي تحليلها لهذه النتائج ذكرت الشبكة أن الأمريكيين "يراعون عند تقييم أي حرب أمرين مهمين، هما أهدافها في الخارج وتأثيرها في الداخل، لكنهم يقولون أيضا إنه من المهم إنهاء الصراع بأسرع وقت ممكن، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية بالداخل".

ويرى محللو الشبكة أن أسعار البنزين المرتفعة "تؤجج بعض التشاؤم بشأن الاقتصاد الأمريكي بصفة عامة، مع مخاوف من آثار سلبية عليه على الأقل في المدى القريب، إن لم يكن في المدى البعيد".

ويُعزز هذا الغموض -حسب المحللين- شعور عدد متزايد من الناس بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تُوضّح الأمور، ويصفها معظمهم بأنها حرب اختيارية وليست ضرورة.

وبشكل عام، يشعر معظم الأمريكيين بأن الصراع لا يسير على ما يرام حاليا، رغم استمرار دعمه من قِبل القاعدة الجمهورية للرئيس ترمب.

الهاجس الاقتصادي

ويوضح محللو الشبكة أن "المشاعر السائدة بدأت تشير إلى أن الولايات المتحدة ستدخل في حالة ركود اقتصادي مجددا، بينما تراجعت النظرة الحالية للاقتصاد. ويأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع حاد في نسبة الأشخاص الذين لاحظوا ارتفاع الأسعار".

وفيما يتعلق بإمكانية التحلّي بالصبر أو تقديم التضحيات، فهم لا يعتقدون أن الأمريكيين يجب أن يكونوا على استعداد لدفع المزيد مقابل البنزين أثناء النزاع.

ولا يعتقد معظم الأمريكيين -حسب المحللين- أن الصراع مع إيران يسير على ما يرام حتى الآن. ويتبنى هذا الرأي في الغالب أولئك الذين لا يؤيدون الصراع من الأساس. ويرون أن الأمور تسير في حالة من عدم اليقين الجماعي: فهم لا يشعرون بأنهم تلقوا تفسيرا من إدارة ترمب.

كما أن الكثيرين غير متأكدين من مدة استمرار هذا الصراع، ولا يرون أي مكاسب، لا في تعزيز أمن الولايات المتحدة، ولا في تحسين الاقتصاد.

وخلص محللو "سي بي إس" إلى القول إن مؤيدي الحرب على إيران هم في غالبيتهم جمهوريون، يثقون بترمب، ويعتقدون أن الصراع يُعزز مكانة الولايات المتحدة في العالم، ويُعزز أمنها. يرونها حرب ضرورة لا خيار.

أما معارضي الحرب فهم في الغالب ديمقراطيون ومستقلون لا ينتمون لأي حزب سياسي، ويعتقدون أنها ستُضعف أمن الولايات المتحدة على المدى القريب والبعيد، ويتوقعون أن تستمر لأشهر، إن لم يكن لسنوات، ويقول بعضهم إنهم غير متأكدين من مدتها.