دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادة دوليين إلى الانضمام لما وصفه بـ"صراع الوجود" الذي تخوضه إسرائيل ضد إيران، متوعدا باستهداف قادة النظام والحرس الثوري شخصيا، في حين حذر وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش من أن الصواريخ الإيرانية باتت تهدد القارة الأوروبية بمديات تتجاوز 4 آلاف كيلومتر.

وخلال تفقده موقع ضربة صاروخية طالت مدينة عراد، أكد نتنياهو أن "الوقت حان لانضمام قادة دول أخرى إلى الحرب"، مشيرا إلى أن بعضهم بدأ التحرك في هذا الاتجاه.

وتوعد نتنياهو النظام الإيراني والحرس الثوري قائلا "سنستهدفهم شخصيا، سنستهدف قادتهم ومنشآتهم وأصولهم الاقتصادية"، معربا عن أمله في خلق الظروف التي تسمح بسقوط النظام في طهران.

وفي محاولة لتبرير قصف حي كامل في "عراد"، أوضح نتنياهو أن صفارات الإنذار انطلقت قبل 10 دقائق من سقوط الصاروخ، إلا أن بعض المستوطنين لم يتوجهوا إلى الملاجئ، وكانت مدينتا عراد وديمونة قد تعرضتا لضربتين صاروخيتين ليل السبت، تسببتا بأضرار بالغة وإصابة أكثر من 100 شخص بجروح وفق الإسعاف الإسرائيلي.

تهديد لأوروبا

من جانبه، حذر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من أن ما وصفه بـ"العدو الإيراني" يطلق صواريخ يزيد مداها على 4 آلاف كيلومتر وهي تهدد أوروبا، مؤكدا أن إسرائيل تفعل كل ما يلزم لإبادة هذا التهديد.

وأشاد سموتريتش بالتنسيق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، واصفا إياه بـ"الوطيد" وأنه سيستمر حتى القضاء على "التهديد الإيراني".

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الحرب لم تخرج عن نطاق السيطرة حتى الآن، مؤكدا "نجاح إسرائيل" في تحقيق أهدافها العسكرية "يوما بعد يوم"، واتهم ساعر إيران باستهداف السكان المدنيين عمدا لزيادة حجم الخسائر البشرية.

تأتي هذه التطورات في أعقاب التحول الجذري في مسار الصراع بين تل أبيب وطهران، والذي انتقل إلى المواجهة المباشرة والمفتوحة منذ 28 فبراير/شباط الماضي عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما كبيرا على إيران، ويمثل قصف مدينتي عراد وديمونة -التي تضم منشأة نووية إسرائيلية- ردا على استهداف منشأة نطنز في إيران ذروة جديدة في تبادل الضربات الصاروخية.