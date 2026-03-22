للمرة الثانية خلال أيام.. انهيار الكهرباء في كوبا وسط حصار نفطي أمريكي

People walk on a street during a blackout in Havana, Cuba, Saturday, March 21, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع هافانا بكوبا خلال انقطاع التيار الكهربائي أمس (أسوشيتد برس)
Published On 22/3/2026

انهارت شبكة الكهرباء في كوبا للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وسط حصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.

وأعلنت شركة يو إن إي المشغلة للشبكة انقطاع التيار الكهربائي، وقالت إنها ستواصل نشر أحدث المستجدات، كما ذكرت وزارة الطاقة الكوبية أن المنظومة الوطنية تعرضت لانقطاع تام للتيار، مشيرة إلى أنه تجري حاليا عمليات إعادته.

وتسبب الانهيار في انقطاع الخدمة عن نحو 10 ملايين شخص كانوا قد عانوا شللا تاما في الشبكة استمر أكثر من 24 ساعة يومي 16 و17 مارس/آذار الجاري.

FILE - Residents prepare a soup over an open fire during a blackout following the failure of a major power plant in Havana, Cuba, Oct. 19, 2024. (AP Photo/Ramon Espinosa, File)
سكان يجهزون طعاما على النار خلال انقطاع التيار الكهربائي في كوبا (أسوشيتد برس)

وتصاعدت أزمة الطاقة في كوبا بعد قطع الولايات المتحدة ‌إمدادات النفط الفنزويلي عنها منذ أكثر من شهرين، وتهديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ‌على ‌الدول التي تشحن الوقود إلى هافانا.

وتقول السلطات الكوبية إن العقوبات الأمريكية تعيق عمليات إصلاح بنيتها التحتية الكهربائية المتهالكة، ويشير خبراء اقتصاديون إلى نقص الاستثمار المزمن في هذا القطاع.

ويقول ترمب إن الحصار النفطي لكوبا يأتي ردا على "تهديد استثنائي" تشكله كوبا على الولايات المتحدة، لكن هافانا تتهمه بالسعي إلى "خنق" اقتصاد البلاد التي تعد أكبر جرز البحر الكاريبي.

خريطة تبين موقع كوبا التي تعد أكبر جزر البحر الكاريبي (الجزيرة)

وفي الأسبوع الماضي تعهد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بمقاومة منيعة ردا على التهديدات المتكررة من الرئيس دونالد ترمب بالاستيلاء على البلاد، وهي تصريحات تزامنت حينها مع انقطاع خدمة الكهرباء أكثر من يوم.

وصعّد الرئيس الأمريكي من تصريحاته ضد كوبا ذات الحكم الشيوعي، وقال الاثنين الماضي إن بوسعه فعل أي شيء يريده بها، ملوحا بـالاستيلاء عليها.

المصدر: الجزيرة + وكالات

