انهارت شبكة الكهرباء في كوبا للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، وسط حصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي.

وأعلنت شركة يو إن إي المشغلة للشبكة انقطاع التيار الكهربائي، وقالت إنها ستواصل نشر أحدث المستجدات، كما ذكرت وزارة الطاقة الكوبية أن المنظومة الوطنية تعرضت لانقطاع تام للتيار، مشيرة إلى أنه تجري حاليا عمليات إعادته.

وتسبب الانهيار في انقطاع الخدمة عن نحو 10 ملايين شخص كانوا قد عانوا شللا تاما في الشبكة استمر أكثر من 24 ساعة يومي 16 و17 مارس/آذار الجاري.

وتصاعدت أزمة الطاقة في كوبا بعد قطع الولايات المتحدة ‌إمدادات النفط الفنزويلي عنها منذ أكثر من شهرين، وتهديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ‌على ‌الدول التي تشحن الوقود إلى هافانا.

وتقول السلطات الكوبية إن العقوبات الأمريكية تعيق عمليات إصلاح بنيتها التحتية الكهربائية المتهالكة، ويشير خبراء اقتصاديون إلى نقص الاستثمار المزمن في هذا القطاع.

ويقول ترمب إن الحصار النفطي لكوبا يأتي ردا على "تهديد استثنائي" تشكله كوبا على الولايات المتحدة، لكن هافانا تتهمه بالسعي إلى "خنق" اقتصاد البلاد التي تعد أكبر جرز البحر الكاريبي.

وفي الأسبوع الماضي تعهد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بمقاومة منيعة ردا على التهديدات المتكررة من الرئيس دونالد ترمب بالاستيلاء على البلاد، وهي تصريحات تزامنت حينها مع انقطاع خدمة الكهرباء أكثر من يوم.

وصعّد الرئيس الأمريكي من تصريحاته ضد كوبا ذات الحكم الشيوعي، وقال الاثنين الماضي إن بوسعه فعل أي شيء يريده بها، ملوحا بـالاستيلاء عليها.