تحدَّث الجيش الأوكراني عن نحو مليون و287 ألفا و880 قتيلا وجريحا في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، في حين أعلنت موسكو إسقاط 25 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، وقالت كييف إنها اعترضت 127 مسيّرة روسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن من بين هذه الحصيلة 940 قتيلا ومصابا سقطوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأشار الجيش الأوكراني إلى أن قواته دمرت منذ بداية الحرب 11793 دبابة، و24263 مركبة قتالية مدرعة، و38638 نظام مدفعية، و1694 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق، و1336 من أنظمة الدفاع الجوي.

وبحسب البيان، فقد جرى أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و350 مروحية، و190870 طائرة مسيّرة، و4468 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و84639 من المركبات وخزانات الوقود، و4098 من وحدات المعدات الخاصة.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني بإسقاط 127 من أصل 139 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال أوكرانيا وجنوبها وشرقها خلال الليل، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية.

إسقاط 25 مسيّرة

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وسائط دفاعاتها الجوية اعترضت 25 طائرة مسيّرة أوكرانية ودمرتها فوق أراضي مقاطعات عدة بالبلاد خلال الليلة الماضية.

وأشار بيان الوزارة، وفق وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إلى أن عملية تدمير المسيّرات جرت فوق مقاطعات موسكو وفلاديمير وبيلغورود وكورسك وتولا وريازان وروستوف وفورونيج وبريانسك، وفوق البحر الأسود.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية بوتابوفكا في مقاطعة سومي الأوكرانية، بحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية عامها الخامس، مع تعذُّر التحقق من الأرقام التي يعلنها الطرفان من مصادر مستقلة في وقت يحتدم الصراع بينهما.

ومنذ اندلاع الحرب، نجحت روسيا استنادا إلى بيانات "معهد دراسة الحرب" في السيطرة على نحو 19% من الأراضي الأوكرانية، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014.