فيدان: الحرب قد تستمر ثلاثة أسابيع ودول الخليج تلوّح بتدابير مضادة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن دول الخليج تتوقع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع إضافية، محذرا من أن هذه الدول قد تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة إذا استمرت الهجمات الإيرانية عليها.

جاءت تصريحات فيدان عقب استكمال جولة إقليمية شملت أولا السعودية ثم قطر وأخيرا الإمارات، حيث أوضح للصحفيين، اليوم السبت، أنه رغم هذه التوقعات فإن موقف الولايات المتحدة سيكون العامل الحاسم في تحديد مسار الحرب ومدة استمرارها.

بيد أنه لم يُخف قلقه من أن تحاول إسرائيل جاهدة إطالة أمد الحرب قدر الإمكان وإعاقة أي جهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار من أجل إلحاق مزيد من الضرر بإيران، التي كثفت من هجماتها الصاروخية ضد إسرائيل وأحدثُها على مدينة ديمونة.

وأشار في معرض حديثه إلى أن إسرائيل تعطي انطباعا بأنها لن تتوقف قبل القضاء على الأهداف العسكرية والصناعية التي تعتبرها مهمة علاوة عن عمليات الاغتيال، مؤكدا "عدم رغبة إسرائيل في تحقيق السلام".

تحذير خليجي

من جانب آخر، حذر فيدان من أن دول الخليج قد تضطر إلى اتخاذ تدابير مضادة إذا استمرت الهجمات الإيرانية عليها، مشيرا إلى أن هذه الدول تتعرض لضغوط كبيرة نتيجة تصاعد الهجمات الإيرانية الأخيرة.

ولفت إلى أن دول الخليج وجّهت خلال اجتماع الرياض الأخير تحذيراتها بهذا الخصوص، مضيفا أن الهجمات الإيرانية الأخيرة زادت من مخاطر أن يتحول الوضع إلى حرب طويلة الأمد تشمل كامل المنطقة.

وقال إن دول الخليج ملتزمة بالحفاظ على أمنها دون الانخراط المباشر في النزاع، مذكرا بأنها أعلنت منذ بداية الحرب أنها ليست طرفا في هذه الحرب وأنها لم تمنح أجواءها أو قواعدها لأي جهة لشن هجمات على إيران.

وبدأ وزير الخارجية التركي جولة خليجية منذ 19 مارس/آذار الجاري انطلاقا من السعودية ثم تحول إلى قطر وأخيرا إلى الإمارات. وقال فيدان إن دول الخليج نظمت هذا الاجتماع لغاية واحدة وهي النظر في الهجمات الإيرانية.

إعلان

وشنت إيران منذ بدء القصف الأمريكي الإسرائيلي عليها في 28 فبراير/شباط الماضي سلسلة هجمات ضد مواقع في العمق الإسرائيلي وما تقول إنها قواعد أمريكية في دول الخليج، لكنها استهدفت أيضا منشآت للطاقة وفنادق ومواقع مدنية.

اجتماع الرياض

وقال فيدان إن جميع المشاركين في اجتماع الرياض يوم 19 مارس/آذار الجاري نددوا بالهجمات التي تشنها إسرائيل وكذلك الهجمات التي تقوم بها إيران، مضيفا أن اجتماع الرياض حمّل إسرائيل مسؤولية اندلاع هذه الحرب.

كما انتقد بشدة إعلان إسرائيل اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، معتبرا أن هذه الخطوة "غير قانونية" وتمثل تصعيدا خطيرا في مسار الحرب.

وقال فيدان إن "الاغتيالات السياسية الإسرائيلية وخاصة تلك التي تستهدف رجال الدولة والسياسيين الإيرانيين، هي أنشطة غير قانونية بالفعل وتتجاوز قوانين الحرب العادية".

وأضاف أن هذا النوع من العمليات يعكس توجها نحو توسيع دائرة المواجهة ورفع منسوب التوتر في المنطقة، محذرا من تداعياته على فرص التهدئة ومساعي احتواء التصعيد.

أزمة لجوء

من جهة أخرى، حذّر وزير الخارجية التركي من تداعيات اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، معتبرا أنها قد تتحول إلى أزمة لجوء دائمة في حال استمرار التصعيد العسكري.

وقال إن اتساع نطاق الحرب من شأنه أن يدفع أعدادا متزايدة من المدنيين إلى مغادرة بلدانهم، مشيرا إلى أن النزاع تسبب بالفعل في نزوح الملايين، لا سيما في إيران ولبنان.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار لتفادي تفاقم الأزمة الإنسانية، كاشفا عزمه القيام بجولة إقليمية ابتداء من الأربعاء المقبل، لبحث التدابير الممكن اتخاذها مع دول المنطقة من أجل احتواء التصعيد والحد من تداعياته.