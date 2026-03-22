مستوطنون يستولون على مسكنين فلسطينيين بالقدس

استولى مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد على مسكنين فلسطينيين بمدينة القدس المحتلة، بينما واصلت قوات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ23 على التوالي.

وقالت محافظة القدس الفلسطينية –في تقرير يومي- إن مستوطنين استولوا على شقتين سكنيتين لمواطنيْن من عائلة البصبوص المقدسية في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وأشارت إلى أن الاستيلاء على المسكنين جاء بعد وقت قصير من وصول قوات الاحتلال وتسليم قاطنيه قرار إخلاء فوري لصالح المستوطنين.

من جهة ثانية، قالت المحافظة إن سلطات الاحتلال تواصل ولليوم الـ23 على التوالي إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين، بذريعة سريان "حالة الطوارئ".

وبالتزامن مع اندلاع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، أغلقت قوات الاحتلال المسجد ومنعت الصلاة فيه معظم شهر رمضان، وصلاة عيد الفطر الجمعة الماضي.

وتسيطر الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية على مساحة كبيرة من أراضي حي بطن الهوى وعقاراته، مما يعزز سيطرتها على محيط الأقصى ويشكل بؤرة استيطانية تتصل مع مستوطنات رأس العمود شرقا وحي وادي حلوة غربا.

وحتى نهاية عام 2022 كان يقطن حي بطن الهوى نحو 10 آلاف فلسطيني، في حين تحاول الجمعيات الاستيطانية منذ 2015 الاستعانة بمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء نحو 87 عائلة مقدسية من منازلها المقامة على ما يفوق 5 دونمات من مساحة الحي.