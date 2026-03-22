غواصة نووية بريطانية تصل بحر العرب مزودة بصواريخ توماهوك

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، مساء أمس السبت، أن غواصة نووية تابعة للبحرية الملكية وصلت إلى بحر العرب، مزودة بصواريخ كروز من طراز توماهوك، ما يمنح المملكة المتحدة القدرة على شن ضربات بعيدة المدى في حال تصاعد الصراع بالشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن الغواصة "إتش إم إس أنسون" مجهزة بصواريخ توماهوك بلوك للهجوم على الأهداف البرية بمدى يصل إلى ألف ميل، إضافة إلى طوربيدات "سبيرفيش" الثقيلة، وقد غادرت ميناء بيرث في غرب أستراليا في السادس من مارس/آذار الجاري، ويُعتقد أنها تتخذ موقعا في المياه العميقة شمال بحر العرب.

وقال مصدر للصحيفة "ستكون غواصة أنسون مختبئة بهدوء. سيتم إبلاغ رئيس الوزراء وقائد العمليات البحرية بمكانها، وبالطبع الخدمة البحرية للغواصات، لكنّ موقعها لن يكون معروفا على نطاق واسع".

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على موقع الغواصة، وقال متحدث باسم الوزارة "لن نقدم تفاصيل تشغيلية دقيقة عن عمليات أو انتشارات محددة"، مضيفا "نراجع قدراتنا في المنطقة باستمرار".

أمن مضيق هرمز

جاءت هذه الأنباء بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت، يوم الجمعة، أن كير ستارمر وافق على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لشن ضربات على مواقع إيرانية كانت تستهدف مضيق هرمز، بعد أن كان السماح سابقا مقتصرا على العمليات الدفاعية فقط.

وبحسب الصحيفة، يهدف هذا التوسع إلى دعم "الدفاع الجماعي عن النفس" وتأمين حماية السفن في الممر الملاحي.

وقالت مصادر دفاعية إن الفريق نيك بيري، قائد العمليات المشتركة البريطانية، سيعطي الأمر بإطلاق النار إذا حصل على تفويض من رئيس الوزراء، وعندها سترتفع الغواصة "إتش إم إس أنسون" بالقرب من السطح وتطلق وابلا من أربعة صواريخ.

وفي بيان مشترك الخميس الماضي، أعلنت 6 دول استعدادها للانضمام إلى "الجهود المناسبة" لضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز، وتشمل الدول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان.

وأدانت الدول الست الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج، ودعت لوقف فوري للهجمات على منشآت النفط والغاز، مع التأكيد على دعم الدول الأكثر تضررا عبر الأمم المتحدة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران على ذلك بإطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مصالح أمريكية في دول المنطقة، إلا أن هجماتها أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بمنشآت مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.