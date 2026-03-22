5 شهداء بقصف إسرائيلي على غزة

استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب 8 آخرون، اليوم الأحد، إثر قصف إسرائيلي استهدف مركبة للشرطة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما استُشهد مواطن فلسطيني آخر في قصف إسرائيلي استهدف تجمّعا لمواطنين في حي الشيخ رضوان.

وقالت إدارة مستشفى العودة، في بيان لها، "إن 4 شهداء، و8 مصابين، وصلوا المشفى جراء استهداف طائرات استطلاع الاحتلال الإسرائيلي لمركبة على مفترق أبو صرار في مخيم النصيرات".

من جهتها، قالت وزارة الداخلية بغزة إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة للشرطة في مخيم النصيرات خلال تحركها في مهمة عمل، مما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وفي ثالث أيام العيد، وضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025 استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف تجمّعا لمواطنين شمالي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي بوصول الشهيد والمصابين إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة. وقال شهود عيان إن مسيّرة إسرائيلية قصفت تجمّعا لمواطنين في حي الشيخ رضوان.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته خروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر حتى 18 مارس/آذار الجاري عن استشهاد 677 فلسطينيا وإصابة 1813 آخرين.

وجرى التوصّل للاتفاق في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 عقب عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، بدعم أمريكي، وخلّفت أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية.