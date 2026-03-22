عاجل,
أخبار|إيران

انفجارات في أصفهان وأهواز والجيش الإيراني يسقط مسيّرة مسلحة

TEHRAN, IRAN - MARCH 6: Smoke rises over buildings following explosions in the central region of the city on March 6, 2026 in Tehran, Iran. Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei, was confirmed killed after the United States and Israel launched a joint attack on Iran on February 28. Iran retaliated by firing waves of missiles and drones at Israel, and targeting U.S. allies in the region. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
تصاعد أعمدة الدخان فعقب انفجار في طهران مطلع آذار/مارس الحالي (غيتي)
Published On 22/3/2026
|
آخر تحديث: 11:40 (توقيت مكة)

حفظ

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الأحد بمدينة أصفهان بوسط البلاد، بالتزامن مع انفجارات مماثلة في مدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجر الأحد عن بدء موجة من "الضربات الليلية" التي تستهدف بنى تحتية في طهران.

وأوضح الجيش أن هذه الهجمات جاءت عقب مصادقة رئيس الأركان إيال زامير على شن ضربات رداً على هجمات صاروخية إيرانية استهدفت السبت منطقتي عراد وديمونا، مما أسفر عن إصابة العشرات عدد في حالة خطيرة، وتدمير حي كامل في عراد وفقاً لهيئة البث العبرية.

بدوره أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، نجاح دفاعاته الجوية في إسقاط طائرة مسيرة مسلحة تابعة لـ "القوات الإسرائيلية الأمريكية المعادية" في أجواء العاصمة طهران.

وأكد في بيان تدمير المسيرة قبل تمكنها من تنفيذ أي عملية، مشيراً إلى أن إجمالي الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها منذ بدء المواجهات في 28 فبراير/شباط الماضي بلغ 127 طائرة.

وتأتي هذه التطورات في سياق حرب بدأت منذ أواخر فبراير الماضي، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص في إيران، من بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، في حين تواصل طهران ردودها بالصواريخ والمسيرات.

المصدر: وكالات

إعلان