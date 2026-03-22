انفجارات في أصفهان وأهواز والجيش الإيراني يسقط مسيّرة مسلحة

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الأحد بمدينة أصفهان بوسط البلاد، بالتزامن مع انفجارات مماثلة في مدينة أهواز بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فجر الأحد عن بدء موجة من "الضربات الليلية" التي تستهدف بنى تحتية في طهران.

وأوضح الجيش أن هذه الهجمات جاءت عقب مصادقة رئيس الأركان إيال زامير على شن ضربات رداً على هجمات صاروخية إيرانية استهدفت السبت منطقتي عراد وديمونا، مما أسفر عن إصابة العشرات عدد في حالة خطيرة، وتدمير حي كامل في عراد وفقاً لهيئة البث العبرية.

بدوره أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأحد، نجاح دفاعاته الجوية في إسقاط طائرة مسيرة مسلحة تابعة لـ "القوات الإسرائيلية الأمريكية المعادية" في أجواء العاصمة طهران.

وأكد في بيان تدمير المسيرة قبل تمكنها من تنفيذ أي عملية، مشيراً إلى أن إجمالي الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها منذ بدء المواجهات في 28 فبراير/شباط الماضي بلغ 127 طائرة.

وتأتي هذه التطورات في سياق حرب بدأت منذ أواخر فبراير الماضي، أدت إلى مقتل مئات الأشخاص في إيران، من بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، في حين تواصل طهران ردودها بالصواريخ والمسيرات.