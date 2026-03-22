ترمب لقناة إسرائيلية: ستكتشفون قريبا ما سيحدث لمحطات الطاقة في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن "نتيجة الإنذار النهائي الذي وجّهه لمحطات الطاقة في إيران ستكون ممتازة، وستكتشفون ذلك قريبا".

وتابع الرئيس الأمريكي في حديث لقناة الـ13 الإسرائيلية: "سيكون هناك دمار شامل لإيران، وسيعمل ذلك بشكل ممتاز"، مضيفا: "لقد كانت إيران سيئة للغاية لمدة 47 عاما، وهي تتلقى الآن عقابها المستحق".

وانتقد ترامب بشدة ما سمّاه سلوك حلف شمال الأطلسي (الناتو) تجاه النظام في طهران، قائلا: "دول الناتو لا تفعل شيئا، وهذا أمر مؤسف للغاية".

وفجر الأحد، هدد ترمب بضرب منشآت الطاقة لدى إيران ما لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة، بينما توعّدت طهران بالرد باستهداف "جميع البنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات" لدى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي سياق متصل، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل أن الخطط العملياتية بشأن مضيق هرمز ستستغرق أسابيع".

ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا على إيران، تسبب في مقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.