إسرائيل.. مقتل شخص بالجليل عقب قصف صاروخي من لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل شخص بعد احتراق مركبة في منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى عقب قصف صاروخي من لبنان، اليوم الأحد، فيما تحدثت القناة 14 عن احتراق مركبتين في الموقع نفسه نتيجة القصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي تسجيل أضرار وإصابات جرّاء إطلاق نار مصدره الأراضي اللبنانية استهدف بلدة في القطاع الشمالي، مشيرا إلى رصد عملية الاستهداف، في حين أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفّارات الإنذار انطلقت مجددًا في مستوطنة مسغاف عام للمرة الرابعة جراء إطلاق صواريخ من لبنان.

كما قال رئيس مجلس مستوطنة مسغاف عام إن أربعة انفجارات دوّت داخل المستوطنة من دون سابق إنذار، مما أدى إلى تضرر منزل ومركبتين نتيجة الشظايا.

بدوره، أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي سقوط شظايا في مناطق عدة جنوبي البلاد دون وقوع إصابات، فيما أطلقت الجبهة الداخلية صفارات الإنذار في يفتاح قرب الحدود الشرقية مع لبنان بسبب ما قالت إنه تسلل طائرة مسيّرة.

هجمات حزب الله

من جهته، أعلن حزب الله أنه استهدف بدفعة صاروخية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة مسغاف عام.

وأضاف الحزب أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في منطقة خربة المنارة المقابلة لبلدة حولا الحدودية، وذلك عبر إطلاق صواريخ موجهة باتجاه الموقع، مؤكدا أنه نفّذ هجومًا بمسيّرات على تجمع لجنود إسرائيليين داخل مستوطنة أفيفيم.

وفجر اليوم الأحد، أعلن حزب الله تنفيذ 14 عملية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي بصواريخ نوعية ومسيرات وقذائف مدفعية، مؤكّدًا أن عملياته تأتي "دفاعًا عن لبنان وشعبه".

وشملت الهجمات مواقع في العديسة ومركبا وخربة يارون وتلة المحيسبات وخربة الكسيف ومدينة الخيام، إضافة إلى موقع الحمامص ووادي العصافير، إلى جانب استهداف تجمع لجنود في محيط ممنطقة الخيام.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أفادت القناة الـ12 بالإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية وأفيفيم بالجليل الأعلى بسبب مخاوف من تسلل مسيّرات من لبنان.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل عدد من عناصر حزب الله خلال تبادل لإطلاق النار في جنوب لبنان ليلا، "دون وقوع إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

واتسعت رقعة الحرب لتشمل لبنان، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة في 28 فبراير/شباط الماضي حربا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي الثاني من مارس/آذار، استهدف حزب الله موقعا عسكريا شمالي إسرائيل بالصواريخ، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الجاري، عن مقتل أكثر من 1021 شخصا وإصابة أكثر من 2600 شخص، ونزوح مئات آلاف الأشخاص، إضافة إلى تدمير واسع في المباني السكنية والدينية والبنية التحتية، وفق أرقام رسمية لبنانية حتى الجمعة الماضية.