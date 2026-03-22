إعلام إسرائيلي: مقتل شخص بالجليل عقب قصف صاروخي من لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بمقتل شخص بعد احتراق مركبة في منطقة مسغاف عام بالجليل الأعلى عقب قصف صاروخي من لبنان، اليوم الأحد، فيما تحدثت القناة 14 احتراق مركبتين في الموقع نفسه نتيجة القصف.

أعلن الجيش الإسرائيلي تسجيل أضرار وإصابات جرّاء إطلاق نار مصدره الأراضي اللبنانية استهدف بلدة في القطاع الشمالي، مشيرا إلى رصد عملية الاستهداف فور وقوعها.

بدوره، أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي سقوط شظايا في مناطق عدة جنوبي البلاد دون وقوع إصابات، فيما أطلقت الجبهة الداخلية صفارات الإنذار في يفتاح قرب الحدود الشرقية مع لبنان بسبب ما قالت إنه تسلل طائرة مسيّرة.

هجمات حزب الله

من جهته، أعلن حزب الله فجر الأحد تنفيذ 14 عملية استهدفت مواقع وتجمعات للجيش الإسرائيلي بصواريخ نوعية ومسيرات وقذائف مدفعية، مؤكّدًا أن عملياته تأتي "دفاعًا عن لبنان وشعبه". وشملت الهجمات مواقع في العديسة ومركبا وخربة يارون وتلة المحيسبات وخربة الكسيف ومدينة الخيام، إضافة إلى موقع الحمامص ووادي العصافير، إلى جانب استهداف تجمع لجنود في محيط ممنطقة الخيام.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أفادت القناة الـ12 بالإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في المالكية وأفيفيم بالجليل الأعلى بسبب مخاوف من تسلل مسيّرات من لبنان.

ويأتي هذا في ظل القصف الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار الجاري، والذي أدى حتى الآن – وفق السلطات اللبنانية – إلى 1001 قتيل و2584 جريحًا وأكثر من مليون نازح داخل لبنان، وهجمات حزب الله على مستوطنات ومواقع للاحتلال.