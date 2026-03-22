شاهد.. هجمات إيرانية جديدة تضرب وسط إسرائيل

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، برصد هجومين صاروخيين من إيران باتجاه وسط إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق واسعة وسط إسرائيل، كما امتدت الإنذارات إلى العاصمة الأردنية عمان ومدينة العقبة قبالة إيلات.

وأشار مراسل الجزيرة إلى سماع دوي انفجارات في مناطق وسط إسرائيل إثر محاولات الاعتراض للهجوم الإيراني.

من جانبها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن صاروخا "عنقوديا" استهدف منطقة تل أبيب الكبرى، مشيرة إلى أن شظاياه وذخائره تناثرت في منطقة حولون جنوب تل أبيب.

وبحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، سقطت شظايا صاروخية في بتاح تكفا قرب تل أبيب وطيرات يهودا جنوب شرقي المدينة، مشيرة إلى وقوع أضرار.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلي بعدم ورود أي تقارير بعد عن سقوط ضحايا.

صفارات الإنذار في الأردن

وبعد دقائق من الهجوم الأول، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإنذار مبكر جديد في القدس وتل أبيب ومستوطنات جنوب الضفة الغربية المحتلة بعد رصد صواريخ من إيران، فيما أكد الجيش إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.

وقال مراسل الجزيرة إنه تم تفعيل صفارات الإنذار أيضا في العاصمة الأردنية عمان ومدينة العقبة قبالة إيلات وعدد من مدن البلاد.

وجاء تلك الهجمات غداة إصابة العشرات جراء ضربتين صاروخيتين إيرانيتين على جنوب إسرائيل هما الأكثر فتكا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران قبل ثلاثة أسابيع.

وجُرح 84 شخصا 10 منهم بجروح بالغة، في ضربة صاروخية إيرانية استهدفت مدينة عراد في جنوب إسرائيل مساء السبت، وألحقت أضرارا واسعة النطاق، بحسب ما أفاد مسعفون.

وفي وقت سابق، استهدفت ضربة صاروخية إيرانية مدينة ديمونا التي تضم منشأة نووية في صحراء النقب، ما أسفر عن إصابة 33 شخصا، بحسب مسعفين.

بينما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بارتفاع عدد المصابين نتيجة القصف على ديمونا وعراد إلى 175.