رئيس البرلمان الإيراني: ممولو الجيش الأمريكي أهداف مشروعة لنا

توعد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف باستهداف قوات بلاده المؤسسات المالية التي تمول الجيش الأمريكي.

وفي منشور له اليوم الأحد على منصة إكس، قال قاليباف "إلى جانب القواعد العسكرية، تُعد تلك المؤسسات المالية التي تموّل الميزانية العسكرية للولايات المتحدة أهدافا مشروعة".

وأضاف "إن سندات الخزانة الأمريكية ملوثة بدماء الإيرانيين، وإذا بادرتم إلى شرائها فإنكم في الواقع قد هاجمتم أصولكم ومقاركم الرئيسية، ونحن نراقب محافظكم الاستثمارية".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، هدد قاليباف بتدمير البنى التحتية الحيوية في المنطقة "إلى حد لا يمكن إصلاحه"، إذا هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل البنى الإيرانية.

وجاءت تلك التصريحات غداة توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتدمير المحطات الإيرانية للطاقة، وكثف ترمب مجددا الضغط على طهران، وأمهل قادتها، ليل السبت الماضي، 48 ساعة لفتح مضيق هرمز وذلك رغم إشارته إلى أنه قد يخفف التصعيد في الحرب.

وقال ترمب على منصته تروث سوشيال "إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة ستضرب وتدمر تماما مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها".

ومنذ 28 فبراير/شباط، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، تسببت في مقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشنّ إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكنّ بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.